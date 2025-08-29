Τράπεζες: Τελευταίες πινελιές για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Μια από τις τροποποιήσεις που επεξεργάζονται τράπεζες και ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι εκτός του κουρέματος οφειλής βάσει κριτηρίων κατά τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ θα προβλέπεται και η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το τελικό σχέδιο ρύθμισης για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τις τράπεζες να δρομολογούν σειρά τροποποιήσεων στο αρχικό σχέδιο που είχε προταθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Μια από τις τροποποιήσεις, για την οποία έχουν ενημερωθεί οι τράπεζες, προβλέπει ότι πέραν του κουρέματος οφειλής βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων κατά τη μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, θα προβλέπεται και η επιμήκυνση της διάρκειας για όσα δάνεια τελούν σε πρόγραμμα μειωμένης καταβολής δόσης (σ.σ. ρύθμιση step-up).

Όπως εξηγεί υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή «κοινός στόχος κυβέρνησης και τραπεζών είναι το ύψος της μηνιαίας δόσης να βγει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά και την ίδια στιγμή να εξοφλείται κεφάλαιο, πέραν της εξυπηρέτησης τόκων, ώστε να πληρούνται τα εποπτικά κριτήρια.

Σε αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΟΙΚ ζήτησε από τις τράπεζες την περίμετρο των δανείων σε ελβετικό φράγκο, που έχουν υπαχθεί σε step-up ρύθμιση, προκειμένου να δουλέψει μια πρόταση επιμήκυνσης διάρκειας για τη συγκεκριμένη υποκατηγορία μαζί με τη μερική διαγραφή απαίτησης.

Ένα από τα σημεία που χρήζουν λεπτούς χειρισμούς είναι το γεγονός ότι το σύνολο των παραπάνω δανείων δόθηκαν την περίοδο 2005-2008 με την πλειονότητα των δανειοληπτών να είναι άνω των 50 ετών, ενώ αρκετά εξ αυτών έχουν ήδη ρυθμιστεί με επιμήκυνση διαρκείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εγχώριες συστημικές τράπεζες διαθέτουν δάνεια σε προγράμματα μειωμένης καταβολής δόσης περίπου 4,5 δισ. ευρώ, για τα οποία ο επόπτης ζητά να μετατραπούν σε τοκοχρεωλυτικών δόσεων, προειδοποιώντας ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026 θα προβαίνει σε προσαρμογή εποπτικών κεφαλαίων για όσα παραμείνουν σε ρύθμιση step-up, πολλά από τα οποία είναι σε ελβετικό φράγκο.

Το αρχικό σχέδιο

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι βρίσκεται πιο κοντά παρά ποτέ σε μία οριστική και οριζόντια διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, με την οριστική λύση να ανακοινώνεται από τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Ειδικότερα:

Το επικείμενο νομοσχέδιο – πιθανώς – θα περιλαμβάνει κάποια πλατφόρμα παρεμφερή με αυτή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, στην οποία εθελοντικά θα προσφεύγουν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και θα έχουν τη δυνατότητα, μετατρέποντας το νόμισμα του δανείου τους οριστικά σε ευρώ, όπου:

για νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν ακίνητη περιουσία η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) ευρώ και το εισόδημά τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ευρώ, θα προβλέπεται διαγραφή 25% και ρύθμιση του υπολοίπου με σταθερό επιτόκιο 2,3%. για νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν ακίνητη περιουσία η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000) ευρώ και το εισόδημά τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων (27.500) ευρώ, θα προβλέπεται διαγραφή 20% και ρύθμιση του υπολοίπου με σταθερό επιτόκιο 2,5%. για νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν ακίνητη περιουσία η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (277.500) ευρώ και το εισόδημά τους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.500) ευρώ, θα προβλέπεται διαγραφή 15% και ρύθμιση του υπολοίπου με σταθερό επιτόκιο 2,7%. για νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία και ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα ως άνω ποσά, θα προβλέπεται διαγραφή 10% και σταθερό επιτόκιο 2,9%.

Η προετοιμασία

Ενόψει μάλιστα της τελικής ρύθμισης οι διοικήσεις των τραπεζών, έσπευσαν ήδη από το β’ τρίμηνο να σχηματίσουν πρόσθετες προβλέψεις για δάνεια σε ελβετικό φράγκο και σε step-up ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα η Πειραιώς σχημάτισε στο δεύτερο τρίμηνο προβλέψεις 45 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία ανερχόταν στις 31.12.2024 σε 531 εκατ. ευρώ και καθοδήγησε για πρόσθετες προβλέψεις περίπου 45 εκατ. ευρώ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, οι οποίες θα αφορούν σε δάνεια με μειωμένες καταβολές δόσεων (step up ρυθμίσεις).

Η Alpha Bank πήρε προβλέψεις 85 εκατ. ευρώ για δάνεια σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών (step up ρυθμίσεις) και άλλα 8 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Διαθέτει ελάχιστα δάνεια σε ελβετικό (αναφέρονταν 126 εκατ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2024), αλλά περίπου 1,5 δισ. ευρώ δάνεια σε step-up.

Η Eurobank διαθέτει υψηλές συσσωρευμένες προβλέψεις της τάξης των 300 εκατ. ευρώ για δάνεια σε ελβετικό φράγκο διαθέτει τα περισσότερα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ( σ.σ. περίπου 1,65 δισ. ευρώ).

Τέλος, η ΕΤΕ διαθέτει μικρή ως απειροελάχιστη έκθεση τόσο σε δάνεια σε ελβετικό όσο και σε step-up.