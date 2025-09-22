ΤτΕ: Στα 12,182 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις – Αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,1%

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4% τον Ιούλιο του 2025 και κατά 2,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025. Από την ΕΕ είχε μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% .

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 4.179,7 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.659,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, αύξηση κατά 15,0% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.523,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3.932,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 26,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2025: 344,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 273,1 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,4% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 143,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 93,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 10.171,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9.214,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.351,6 εκατ. ευρώ ή 12,5% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 394,3 εκατ. ευρώ ή 24,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.011,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,6%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 51,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 85,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούλιο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 23,0% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.652,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,9% (Ιούλιος 2025: 1.619,7 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 1.589,3 εκατ. ευρώ). Η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,6% (Ιούλιος 2025: 1.977,0 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2024: 1.612,9 εκατ. ευρώ), όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 24,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 675,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 23,6% και διαμορφώθηκαν στα 664,4 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 43,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 313,1 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 0,4% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 288,2 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 18,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 549,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 249,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 12.182,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 13,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.722,0 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 9,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.830,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.267,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.454,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 16,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.030,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 15,6% στα 769,0 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 632,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 2,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.631,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν στα 954,0 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 6.763,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,3% έναντι του Ιουλίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 12,0%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 6,7%, όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 5,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,4% και διαμορφώθηκε σε 2.604,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που αυξήθηκε κατά 5,6% σε 1.631,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 963,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,7% σε 362,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 0,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 404,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 13,1% και διαμορφώθηκε σε 777,1 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 0,2% σε 209,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 5,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 18.454,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.982,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 2,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7.806,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 13,1%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,0% και διαμορφώθηκε σε 2.812,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.021,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2.299,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.