Βρεττού (Crediabank): Άνω του 1 δις ευρώ η καθαρή πιστωτική επέκταση φέτος

Στην ενημέρωση των αναλυτών η κα Βρεττού επεσήμανε ότι η Crediabank διασφαλίζει μερίδιο αγοράς άνω του 10%, και προχώρησε σε σνοδική αναθεώρηση στόχων μετά την εξαγορά της HSBC Malta.

Μερίδιο αγοράς στη νέα παραγωγή δανείων άνω του 10% καταλαβάνει ήδη η Credia Bank σύμφωνα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Βρεττού, η οποία έθεσε τον στόχο της καθαρής πιστωτικής επέκτασης για φέτος υψηλότερα του 1 δις. ευρώ.

Παρουσιάζοντας στους αναλυτές τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025 η κα Βρεττού τόνισε ότι η Credia Bank προχώρησε στο α’ εξάμηνο σε νέες εκταμιεύσεις δανείων, ύψους 1,6 ευρώ «πιάνοντας» τον ετήσιο στόχο του business plan της Τράπεζας. Για το ίδιο διάστημα η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 542 εκατ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς στη νέα παραγωγή να διαμορφώνεται στο 11,2% και αύξηση των νέων εκταμιεύσεων κατά 45% σε ετήσια βάση.

Όπως είπε η κα Βρεττού, η επίδοση αυτή διασφαλίζει για την Crediabank μερίδιο αγοράς άνω του 10% στις νέες εργασίες, ενώ ήδη το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στην καθαρή νέα παραγωγή δανείων κινείται στο + 8,7% σε τριμηνιαία βάση, έναντι +1,1% για τον ανταγωνισμό.

Με αυτές τις επιδόσεις σε συνδυασμό με την εξαγορά της HSBC Malta, η Διοίκηση της CrediaBank προχωρεί σε αναθεώρηση όλων των στόχων του business plan της. Συγκεκριμένα στόχος είναι η επαναφορά του δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 σε επίπεδο κοντά στο 11% στο τέλος του 2025 ο οποίος έχει υποχωρήσει στα επίπεδα βάσης (10,4%), εξαιτίας των εμπροσθοβαρών κινήσεων αναδιάρθρωσης μετά την συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας (κλείσιμο καταστημάτων, εθελούσια έξοδος, ενσωμάτωση).

Αναφορικά με την HSBC Malta, το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής προβλέπει:

την υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας των δύο τραπεζών (οι οποίες αρχικά θα λειτουργήσουν αυτόνομα) μέσα στο δ΄ τρίμηνο του 2025, το β΄ τρίμηνο του 2026 αναμένεται η δημόσια πρόταση στους μετόχους μειοψηφίας (με περίοδο αποδοχής τριών εβδομάδων), το γ΄ τρίμηνο του 2026 θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών και η συναλλαγή της εξαγοράς, με λειτουργική ετοιμότητα, θα ολοκληρωθεί μέσα στο δ΄ τρίμηνο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Crediabank εξαγόρασε το 70,03% της HSBC Malta έναντι τιμήματος 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ η υποχρεωτική δημόσια πρόταση θα γίνει στο 1,44 ευρώ ανά μετοχή.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες

Όπως είπε η κα Βρεττού, οι στρατηγικές προτεραιότητες της Διοίκησης της Τράπεζας περιλαμβάνουν:

εστίαση στην ομαλή ενσωμάτωση της HSBC Malta,

διαφοροποίηση των πηγών εσόδων,

έναρξη Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την εσωτερική βελτιστοποίηση του κόστους,

καινοτομία σε νέα προϊόντα και

βελτιστοποίηση διαδικασιών για την επέκταση της πελατειακής βάσης

αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων και πλήρης ενσωμάτωση νέας ταυτότητας και

ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω πρόσθετων μη απομειωτικών κεφαλαιακών ενεργειών.

Μέχρι το τέλος του χρόνου η διοίκηση θα είναι έτοιμη να λανσάρει νέα προϊόντα, ενώ θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την απόσχιση του κλάδου διαχείρισης πληρωμών. Πρόκειται για συναλλαγή που θα καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων πληρωμών της τράπεζας και πιο συγκεκριμένα: α) το δίκτυο περίπου 24.000 POS, β) χαρτοφυλάκιο περίπου 260.000 καρτών (220.000 πιστωτικές και 40.000 χρεωστικές) και γ) δίκτυο 63 ATM, τα οποία βρίσκονται εκτός καταστημάτων.

Στο 11% ο CET1 στα τέλη 2025

Παράλληλα, ο δείκτης CET1, υποχώρησε στο 10,4% από 11,9% στα τέλη χρήσης 2024, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 17,3% έναντι 14,8%, λόγω των δυο ομολογιακών εκδόσεων που προηγήθηκαν (ΑΤ1, Tier II).

Η CEO της Credia εκτίμησε πως ο δείκτης CET1 της τράπεζας θα επανέλθει στο 11% μέχρι τα τέλη του έτους, στη βάση και της οργανικής κερδοφορίας. Η ίδια επανέλαβε πως ο στόχος για τον δείκτη CET1 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις που μπορεί να θέσει η ΕΚΤ στη βάση της εξαγοράς της HSBC Malta.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί μια ακόμη συνθετική τιτλοποίηση, Perseus ΙΙ, (είχε προηγηθεί συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ – Perseus).

Τέλος η κα Βρεττού αναφέρθηκε στην βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, καθώς μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής του χαρτοφυλακίου Domus και Rhodium στον «Ηρακλή ΙΙΙ» ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σταθεροποιήθηκε στο 2,9%, με περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων (+1% σε ετήσια βάση).