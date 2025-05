Χρυσό Βραβείο για την MSCOMM στα Tourism Awards 2025

Χρυσό βραβείο έλαβε η MSCOMM για τη δημιουργία και υλοποίηση της καμπάνιας «loveHER | 5 senses | 365 days», που σχεδιάστηκε για την τουριστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Integrated Marketing Campaign τιμήθηκε η MSCOMM στα φετινά Tourism Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Events, για τη δημιουργία και υλοποίηση της καμπάνιας «loveHER | 5 senses | 365 days», που σχεδιάστηκε για την τουριστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Η καμπάνια «loveHER» αντλεί την έμπνευσή της από τον αεροπορικό κωδικό του Ηρακλείου (HER), ενσωματώνοντάς τον δημιουργικά στο μήνυμά της. Με τη χρήση του λογοπαίγνιου «HER», που παραπέμπει ταυτόχρονα σε έναν αγαπημένο τόπο, αλλά και σε μια «γυναίκα» που αγαπάς, η καμπάνια ανέδειξε το Ηράκλειο, ως έναν προορισμό που μπορείς να αγαπήσεις μέσα από τις μοναδικές εμπειρίες και αισθήσεις που προσφέρει.

Βασισμένη στη χρήση ενός boarding pass ως δημιουργική κεντρική ιδέα, η καμπάνια μετέφερε το μήνυμα, ότι όπου κι αν βρίσκεσαι (ANYWHERE), μπορείς εύκολα να φτάσεις στο «HER» – το Ηράκλειο. Έναν προορισμό που ικανοποιεί και τις πέντε αισθήσεις.

Μέσα από το σύνθημα «See HER, Feel HER, Taste HER, Smell HER, Hear HER», κάθε ταξιδιώτης καλείται να ζήσει μια ολιστική εμπειρία: Να δει το επιβλητικό Ενετικό φρούριο Κούλες, να νιώσει το δέος της Κνωσού, να γευτεί την αυθεντική κρητική κουζίνα, να μυρίσει τα αρώματα του ελαιόλαδου και των τοπικών κρασιών, να ακούσει την κρητική λύρα και τη ζωντανή μουσική παράδοση του νησιού.

Η καμπάνια ξεδιπλώθηκε σε πολλαπλά μέσα, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές storytelling, εμπειρικού marketing και οπτικοακουστικού περιεχομένου υψηλής αισθητικής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Δήμος Ηρακλείου, με στρατηγική στόχευση στην ποιοτική τουριστική εμπειρία και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας, επένδυσε σε μια καινοτόμα καμπάνια που προσέγγισε τον επισκέπτη μέσα από το συναίσθημα, τις αισθήσεις και την αυθεντικότητα του κρητικού τρόπου ζωής.