Χαστούκι Macron, επιστροφή Ronaldo, ωπαλάκια Shakira

Μαριλού Ρεπαπή, Μίνα Μπιράκου και Βαγγέλης Γιαννόπουλος με νέο επεισόδιο.

H σφαλιάρα της Brigitte στον Macron φέρνει συζήτηση για το τι ακριβώς σήμαινε και αν ήταν σφαλιάρα και φέρνει και αναμνήσεις Αθήνη-Τσούνη με το χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη (καθώς και τα περίφημα εξώφυλλα της Αυριανής).

Το pole dancing στα ανάκτορα της Κέρκυρας οδηγούν στο πρώτο J’accuse της μέρας για την παρατημένη όψη τους.

Μπορεί η Ακρόπολη να μη δόθηκε στον Λάνθιμο αλλά δόθηκε στον Άνθιμο (Ανανιάδη) για το The Greek Job του.

Η απορία του Βαγγέλη είναι γιατί άλλες χώρες σε τελικούς Eurovision και Μουντιάλ έχουν πανάκριβα brands να διαφημίζονται και στη δική μας κρατική τηλεόραση διαφημίζουν λουκάνικα με πράσα.

Πόσο έκανε το ρολόι του Βασίλη Σπανούλη στον ημιτελικό του Final Four;

Πότε πρέπει να κρεμάσει τα παπούτσια ο Ronaldo τώρα που φεύγει από την Αλ Νασρ; Ο Βαγγέλης λέει χτες και η Μαριλού ποτέ.

Ο φόρος 2 ευρώ σε κάθε πακέτο από Temu και Shein επαναφέρει στην κουβέντα το δράμα της Μαριλού που πρέπει να πηγαίνει από Ντράφι Ραφήνα να παραλαμβάνει πακέτα.

Η αστυνομία πάχους στην Τουρκία είναι γεγονός και ο Βαγγέλης δεν τη θεωρεί καλή ιδέα για την αυτοπεποίθησή του. Η Μαριλού εξηγεί ότι όταν πας για μέτρηση στον διατροφολόγο οριακά μένεις με το βρακί γιατί ακόμα και το λαστιχάκι μαλλιών προσθέτει γραμμάρια.

Η Μίνα αποκαλύπτει ότι πριν δέκα μέρες μπήκε στον οφθαλμίατρο 50 χρονών και βγήκε 90.

Ο διεφθαρμένος Ιάπωνας υπουργός που παραδέχτηκε ότι του χαρίζουν ρύζι παραιτήθηκε σαν κανένας εύθικτος. Έλα εδώ να δεις πως γίνεται Ιάπωνα.

Ο φόβος των ανδρών με τη φαλάκρα ξεκινάει από πολύ νεαρή ηλικία γιατί το άδικο το ζούνε μέσα από την κούνια τους.

Ο Βαγγέλης ισχυρίζεται ότι ο πλανήτης μουρμουράει και γι’αυτό κλαίμε όταν γεννιόμαστε και το έχει πει και ο Σωκράτης αυτό. Η Μαριλού και η Μίνα τον αμφισβητούν και μιλάνε για ανουνάκι.

Ο καφές που χρεώνεται με την ώρα σε καφετέρια στη Βαρκελώνη γεννάει ντιμπέιτ. Ο Βαγγέλης δεν θέλει να πηγαίνει σε εστιατόρια με δίωρα slots κι ας τελειώνει το φαγητό του στη μία ώρα.

Η Sarah Jessica Parker έκανε get ready with me με υπόκρουση Έλλη Κοκκίνου.

Η Lauren Sanchez λίγο πριν το γάμο της με τον Jeff Bezos ξαναέδειξε αδυναμία στον Leonardo di Caprio. Κάτι που μοιράζεται και η Μαριλού.