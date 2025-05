Ο Στέλιος Παρλιάρος, οι γλυκές αλχημείες της ζωής και οι ζαχαροπλάστες του σήμερα

Πόσο διαφέρει η ζαχαροπλαστική του σήμερα; Ποιος είναι ο αγαπημένος του ξηρός καρπός; Τι συμβουλεύει τους ζαχαροπλάστες του σήμερα; Και ποια η σχέση του με την τηλεόραση; Ακόμα, 2 προτάσεις για φαγητό για πολύ μερακλήδες και ένα τόνος που αξίζει να τον φας.

Μετά τη Νατάσσα Μποφίλιου, την Ευαγγελία Τσιορλίδα, τον Γιώργο Μαυρόπουλο, την Ανθή Σαλαγκούδη, τον Πέτρο Πολυχρονίδη, τον Βαγγέλη Ιωάννου, τη Γωγώ Δελογιάννη, τον Γιώργο Χρυσοστόμου και τον Θωμά Ζάμπρα, τον Παύλο Χάππιλο και την Τζωρτζίνα Λιώση, τον Πάνο Ιωαννίδη, τη Δανάη Γεωργαντά (a.k.a. Μικρή Ολλανδέζα), τον Περικλή Κοσκινά, τον Αργύρη Πανταζάρα, την Evangelia, και τη Surtuko και τον Νίκο Παπαγγελή, τον Μάριο Αθανασίου, τη Νάντια Μπουλέ, την Κατερίνα Σαλακά και τον Θάνο Φέσκο και τον Γιώργο Τσούλη και τον Αλέξανδρο Τσιοτίνη και τη Μάγκυ Ταμπακάκη και τον Κοσμά Κουμιανό και τον Δημήτρη Μωυσιάδη και τη Χριστίνα Κοντοβά και τη Μαίρη Ρετσίνα και τον Αντώνη Δρακουλαράκο, τη Μαρία Λουίζα Βούρου, τον Βασίλη Σπόρο, τον Τάσο Ιορδανίδη, τη Μαρίνα Κουταρέλλη, τον Μάνο Ζουρνατζή και τον Άρη Βεζενέ, ήρθε η ώρα για τον Στέλιο Παρλιάρο.

Πόσο διαφέρει η ζαχαροπλαστική του σήμερα; Ποιος είναι ο αγαπημένος του ξηρός καρπός; Τι συμβουλεύει τους ζαχαροπλάστες του σήμερα; Και ποια η σχέση του με την τηλεόραση; Ακόμα, 2 προτάσεις για φαγητό για πολύ μερακλήδες και ένα τόνος που αξίζει να τον φας.

Για τις προτάσεις της εβδομάδας πάμε στην Καλλιθέα, ξεκινώντας με την Βαλεντίνα και συνεχίζοντας στην Cappadocia, φουλ στις ανατολίτικες γεύσεις.

Το «Αξίζει να το φας» ταυτίζεται με «το μήνυμα του κοινού» αυτή την εβδομάδα. Sushi grade tuna με κρούστα από σουσάμι και μυρωδικά, που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις. Η ταύτιση με το μήνυμα του κοινού έρχεται όταν ο Γιάννης ρωτάει από πού παίρνεις τον sushi grade τόνο. Πώς παίρνεις ψάρι για συνταγή που θα φτιάξεις και θα το φας ωμό;

Στη στήλη Foodie to follow αυτή την εβδομάδα o @jujumaoeats, με συνταγές από τη Λατινική Αμερική και σούπες που ο ίδιος αποκαλεί ως “soups that can sure any sickness”.