Η διαιτησία που άλλαξε και το πράσινο φαβορί

Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου έπιασαν τα μικρόφωνα, για ένα καυτό επεισόδιο Bald Brothers λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν 2025/26, οι Bald Brothers του SPORT24 έπιασαν τα μικρόφωνα για να δώσουν το φαβορί στη EuroLeague, τις ομάδες που ξεχωρίζουν για τετράδα και εξάδα, για τους διαιτητές που μπαίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και γι’ αυτά που άλλαξαν όχι μόνο στο ελίτ επίπεδο της Ευρώπης, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.