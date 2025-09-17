Κοντοί για Ολυμπιακό κι “αχ να μην τέλειωνε ποτέ”

Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου, οι Bald Brothers του SPORT24, γύρισαν στα μικρόφωνα για να ευχηθούν καλό χειμώνα, να συζητήσουν για το ταξίδι της Εθνικής το καλοκαίρι του 2025 και να εξηγήσουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός εν όψει της έναρξης της σεζόν.

Το παρόν και το μέλλον της Εθνικής, το υπέροχο καλοκαίρι και η υπερπροσπάθεια που έγινε για να διαλυθεί η ομάδα, το μετάλλιο και οι επόμενες διοργανώσεις.

