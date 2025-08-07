Ο Αντετοκούνμπο των 9/11 και η βιασύνη του NBA να μπει στην Ευρώπη

Οι Bald Brothers Σπύρος Καβαλιεράτος – Χάρης Σταύρου έπιασαν τα μικρόφωνα για ένα πολύ γεμάτο επεισόδιο με Εθνική, EuroLeague, NBA, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη. Ο Χολμς και γιατί δεν παίρνει παίκτη ο Μπαρτζώκας.

Γιατί δεν παίρνει ο Μπαρτζώκας τους NBAers που κλείνουν στις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague; Ποιους κυνηγάει το NBA και ποιες είναι οι σκέψεις της EuroLeague για την επόμενη ημέρα της διοργάνωσης;

Οι Bald Brothers σχολιάζουν τα πάντα, από Εθνική μέχρι αιωνίους και τις ομάδες που αναμένεται να ξεχωρίσουν στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026/27.