Ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο και η πραγματική κληρονομιά του

Η σεζόν ξεκινάει. Το Super Cup έφτασε, η EuroLeague ακολουθεί, όμως οι Bald Brothers του SPORT24, Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου αφήνουν Power Rankings και προβλέψεις για το επόμενο επεισόδιο.

Σε αυτό βγάζουν το καπέλο στο παιδί που θέλει να παίζει μπασκετάκι. Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η κληρονομιά του οποίου στο ελληνικό μπάσκετ θα φανεί σε λίγα χρόνια.