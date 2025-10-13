Πρόβλημα δεν είναι οι απουσίες, πρόβλημα είναι οι παρουσίες

Οι Bald Brothers αναλύουν το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στη σεζόν, εξηγούν γιατί δεν χωράνε όλοι οι καλοί και συζητούν αν χρειάζονται ενίσχυση ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός.

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν που είχε… ησυχία, ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός που πρέπει να πάρουν αποφάσεις και τα πολλά αστέρια που χρειάζονται χρόνο για να λάμψουν το ένα δίπλα στο άλλο.

Οι Bald Brothers του SPORT24, Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου, αναλύουν όσα έγιναν στο ΣΕΦ και στους αγώνες της Stoiximan GBL το Σαββατοκύριακο που πέρασε.