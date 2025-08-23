Τα Power Rankings του EuroBasket και η ευφορία της υποτίμησης

Τα φαβορί για τον τίτλο, τα Power Rankings και η θέση της Ελλάδας στις εκτιμήσεις εν όψει EuroBasket. Οι Bald Brothers γύρισαν στα μικρόφωνα, πριν από το ταξίδι στην Κύπρο.

Οι Bald Brothers του SPORT24, Σπύρος Καβαλιεράτος και Χάρης Σταύρου, ξεχωρίζουν τις δυνάμεις του EuroBasket 2025, εξηγούν γιατί είναι αισιόδοξοι για την Εθνική Ελλάδας και έχουν Power Rankings, προβλέψεις για πρώτο σκόρερ, ριμπάουντερ, πασέρ στο τουρνουά που πλησιάζει.