51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ζάππειο – LIVE εικόνα

Με μία εκδήλωση στο Ζάππειο, το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα τα 51α του γενέθλια, καθώς συμπληρώνεται μίσος αιώνας από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος.

Στο Ζάππειο Μέγαρο συγκεντρώνονται αυτή την ώρα τα βλέμματα για την επέτειο της ιστορικής 3ης του Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ, τα δρώμενα της οποίας κορυφώνονται με την ομιλίσ του προέδρου του κόμματος κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Εφέτος ο «πράσινος ήλιος» κλείνει 51 χρόνια από την ημέρα της ιδρυτικής του διακήρυξης το 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Η φετινή επέτειος έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Χαριλάου Τρικούπη καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να εδραιώσει το αφήγημά του ως η αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.