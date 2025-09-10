Αλέξης Τσίπρας: Θυμόσαστε όλοι, πώς και ποιοι οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση

Με νέο απόσπασμα από την ομιλία του που έκανε την περασμένη Παρασκευή στην εκδήλωση του Economist άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας.

Για τη “χαμένη ευκαιρία” να “πορευτεί η Ελλάδα χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση“, από την οποία βγήκε η χώρα πριν από 7 χρόνια, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας ένα ακόμη απόσπασμα από την πρόσφατη ομιλία του στην εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέδειξε το εξής απόσπασμα:

Πριν από 7 χρόνια, η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης.

Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί.

Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία.

Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία.

Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση.

Δυστυχώς, όμως, αποδείχθηκε μία χαμένη ευκαιρία.