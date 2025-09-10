Ανδρουλάκης: Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της ΝΔ, η υγεία μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας

Δήλωση σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

«Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια στη χρέωση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας.

«Η πραγματικότητα στη χώρα μας είναι σκληρή: οι δημόσιες δαπάνες υγείας καλύπτουν μόλις το 61% των συνολικών ετήσιων δαπανών» συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης και τονίζει πως «η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν από το υστέρημα τους 2,7 φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι για πολυτελείς υπηρεσίες αλλά για τα αυτονόητα, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, νοσηλείες».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, «το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά, ενώ οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έχουν εκτοξευθεί στο 21,9% έναντι 5,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου» και προσθέτει πως «την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί έξι χρόνια τώρα με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση την κυβέρνηση να επιτρέπει την ανάπτυξη καταχρηστικών πρακτικών».

«Χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται. Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως καταθέσαμε τροπολογία για τη διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας, έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε σχετική τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας» αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, οι κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

Υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) για σαφή κοστολόγηση και ενημέρωση του ασθενούς πριν τη νοσηλεία.

Εξατομικευμένη ενημέρωση: Έγκαιρη, γραπτή και σαφής ενημέρωση των ασθενών για το κόστος νοσηλείας, τις ιατρικές πράξεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πριν την έναρξη της θεραπείας.

Κάλυψη αποκλίσεων κόστους (π.χ. παράταση νοσηλείας, επιπλοκές) χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός αν αλλάξει η διαγνωστική ομάδα.

Απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων, με σαφή πρόβλεψη ότι κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται.

Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και διοικητικά εργαλεία ελέγχου των τιμολογιακών πρακτικών.

Προστασία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με ρητή υποχρέωση ενημέρωσης για διαφορές κλινών και χρεώσεων, καθώς και συνυπευθυνότητα του ΕΟΠΥΥ για τις παραβιάσεις των συμβεβλημένων κλινικών.

Απαγόρευση επιβολής αυξημένων χρεώσεων εξαιτίας ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενούς και απαγόρευση διαφοροποίησης χρεώσεων ιατρικών πράξεων εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας.

Θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης σε περιπτώσεις υπερβολικών αποκλίσεων κόστους.

Ενίσχυση ανταγωνισμού με πρόβλεψη για διεύρυνση των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαλλαγή από εκπτώσεις (rebates) για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές των μικρών – μεσαίων κλινικών.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους» καταλήγει ο κ. Ανδρουλάκης.