Ανδρουλάκης: “Μια Ελλάδα για όλους σημαίνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας”

Κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Κυθήρων, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε εκ νέου την αξία της δημόσιας υγείας. Οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για το ΕΣΥ.

Το νοσοκομείο Κυθήρων επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Συνάντησα νωρίτερα τη διοίκηση του νοσοκομείου Κυθήρων, γιατρούς και νοσηλευτές. Συζητήσαμε την προσπάθεια που καταβάλλουν με δυσκολίες λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό όπως ακτινολόγοι, νοσηλευτές, παθολόγοι, αναισθησιολόγοι.

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διότι, εάν δεν υπάρχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Θα έχουμε περισσότερες ανισότητες και αυτό το αγαθό θα γίνεται σιγά-σιγά ένα προνόμιο για λίγους.

Η περιφέρεια ερημώνει. Δεν θα συμβιβαστούμε με αυτήν την κατάσταση. Το πολιτικό μας σχέδιο για μία Ελλάδα για όλους είναι αυτό ακριβώς. Μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Μια Ελλάδα όπου θα προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το σχέδιό μας και αυτό θα υλοποιήσουμε ως κυβέρνηση, όταν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει με την ψήφο του”.