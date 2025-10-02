Ανδρουλάκης: Θεατρική παράσταση “Περιμένοντας τον Μυλωνάκη”

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για γελοιοποίηση των θεσμών από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Για «θεατρική παράσταση» με τίτλο «Περιμένοντας τον κ.Μυλωνάκη» που όμως «όπως στο «Περιμένοντας τον Γκοντό» δεν εμφανίζεται ποτέ» μίλησε σήμερα στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχολίασε έτσι το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν και πότε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ θα κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «γελοιοποίηση των θεσμών» με ένα θέατρο που παίζεται «σε σκηνοθεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Οι δηλώσεις Κοβέσι

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και την σημερινή συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι, επισημαίνοντας πως η ευρωπαία εισαγγελέας «δήλωσε κάτι που όταν το λέγαμε εμείς σας ενοχλούσε. Είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει αναφερόμενη στα Τέμπη». Επισήμανε πως «αν το λέγαμε εμείς θα μας κατηγορούσατε ότι σας λέμε δολοφόνους» όμως «δεν σας λέμε δολοφόνους. Σας λέμε επικίνδυνους».

Τόνισε πως «η 717 τι απέδειξε: Λόγω διαφθοράς δεν έγινε η εγκατάσταση της τηλεδιοίκησης». Επίσης στηλίτευσε τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την δήλωση Κοβέσι περί του ότι υπάρχει διαφθορά σε όλα τα κράτη της Ευρώπης σχολιάζοντας: «Προφανώς παντού υπάρχει διαφθορά. Όμως διαφθορά που η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα διερευνηθεί μόνον στην Ελλάδα υπάρχει».

Στην βάση αυτή επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της ουστιαστικής αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος «ώστε ο κ.Γεωργιάδης να μην μπορεί να λέει ότι έχουμε 157 και εμείς θα αποφασίσουμε ποιος θα πάει στην δικαιοσύνη».

Για τους Έλληνες συλληφθέντες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών». Επίσης έθεσε ξανά το αίτημα που έχει καταθέσει εδώ και εβδομάδες λέγοντας: «Ζητώ ξανά να γίνει ειδική συνεδρίαση της Βουλής για να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους». Αυτό σημείωσε πρέπει να γίνει προκειμένου «να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα: Σε ποια όχθη βρίσκεται η χώρα; Στην οχθη των ευρωπαϊκών κρατών που παίρνουν πρωτοβουλία για να σταματήσει η εθνοκάθαρση της χώρας ή στην οχθη που κάνουν τους Πόντιους Πιλάτους απέναντι σε μία σφαγή με 60.000 νεκρούς».

Τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας πως «μόνο τους 8 πρώτους μήνες του 2025 είχαμε 150 παραβιάσεις». Επισήμανε ότι «έρχεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει ως επιτυχία την δήλωση ότι η Ευρώπη δεν θα είναι προστατευμένη αν δεν προστατευθούν όλα τα σύνορά της εστιάζοντας όμως στις ανατολικές χώρες».

Τόνισε πως «όταν συζητείται η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγρμμαα SAFE και όταν τουρκικές εταιρίες μετέχουν στο πρόγραμμα Re-Arm πως θα προστατευτεί η Ευρώπη από αυτόν που την απειλεί;». Σημείωσε επίσης πως «κάνετε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο αφού βάζετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την άρση του casus belli» και έτσι «συνδέετε κάτι που όταν αρθεί θα έχει πρόσκαιρα οφέλη με κάτι που θα έχει μόνιμα οφέλη».

Ειδικά για το πρόγραμμα SAFE δήλωσε ότι «εμείς παίρνουμε λιγότερα χρήματα ακόμη και από την Δανία. Μόλις 775 εκατομμύρια». Πρόσθεσε πως «πρέπει να υπάρχει μια ολιστική στρατηγική που ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύει την εγχώρια παραγωγή».