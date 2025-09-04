Αθήνα προς Λευκωσία: Δεν θα επωμιστούμε μόνο εμείς το κόστος του καλωδίου

Σαφές μήνυμα προς την Κύπρο έστειλε ο Π. Μαρινάκης, καλώντας εκ νέου την κυπριακή κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ενώ διέψευσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τον ΑΔΜΗΕ

Το μπαλάκι για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Λευκωσίας, με την Αθήνα να καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι δεν επωμιστεί το κόστος του έργου μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά στο briefing, παρέπεμψε καταρχήν στις χθεσινές τοποθετήσεις των αρμόδιων υπουργών και κυρίως του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, μετά τις δηλώσεις του Κυπρίου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει εδώ και καιρό εκφράσει την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο (Great Sea Interconnector- GSI), καθώς όπως τόνισε είναι ένα έργο καίριας σημασίας.

“Μια σημαντική διάσταση είναι η οικονομική, ο επιμερισμός κόστους. Δεν πιστεύω ότι κανείς πιστεύει ή προτείνει ότι το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε”, τόνισε δε ο κ. Μαρινάκης.

Σχολίασε επίσης με νόημα ότι οι δύο μελέτες βιωσιμότητας, τις οποίες επικαλέστηκε ο κ.Κεραυνός, δεν έχουν τεθεί υπόψη της ελληνικής πλευράς.

“Λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για ένα έργο που είναι σημαντικό κυρίως για την Κύπρο, γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωση της”, είπε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εξέφρασε εκ νέου τη βούληση της ελληνικής πλευράς το έργο του καλωδίου να συνεχιστεί, στο πλαίσιο του γενικότερου ενεργειακού σχεδιασμού, που έχει ως προτεραιότητα τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών με την ηπειρωτική χώρα. Υπογράμμισε δε πόσο σημαντικό είναι ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε επίσης στην απάντηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαψεύδοντας τα σενάρια για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στον ΑΔΜΗΕ. “Δεν υπάρχει καμία όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας για το καλώδιο. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από την Κύπρο”.

Τόνισε ότι είναι “επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της” και επανέλαβε ότι το έργο είναι “καίριας σημασίας, αλλά δεν παραβλέπουμε τη διάσταση του καταμερισμού κόστους. Δεν θα το επωμιστεί ο Έλληνας φορολογούμενος”.