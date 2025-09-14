Δένδιας: “Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό”

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

“Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό“, τονίζει σε ανάρτησή στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

“Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας” υπογραμμίζει, καταλήγοντας με αναφορά στο Γ. Σεφέρη:

«… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».