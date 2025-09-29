Δημοσκόπηση Alco: Υποχωρεί η ΝΔ, “τσιμπάνε” ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΣΥΡΙΖΑ

Ελαφριά άνοδο της αντιπολίτευσης αριστερά και δεξιά της κυβέρνησης, καταγράφει νέα δημοσκόπηση.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Αlco που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) από το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία μικρή πτώση της τάξης του 1% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν οριακή άνοδο με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να φτάνει το 11,5% (από το 10,7%) και το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου 6,2% (από 5%).

Στα αξιομνημόνευτα το γεγονός ότι στην 3η θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,3%.

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) καταγράφονται οι εξής επιδόσεις στα κόμματα:

ΝΔ 24%

ΣΥΡΙΖΑ 6,2%

ΠΑΣΟΚ 11,5%

ΚΚΕ 7,1%

Ελληνική Λύση 9,3%

Νίκη 2,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,1%

ΜέΡΑ25 2,5%

Νέα Αριστερά 1,3%

Φωνή Λογικής 3,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%

Άλλο κόμμα 4%

Δεν έχω αποφασίσει 19%

Μεγάλη είναι η καχυποψία του ψηφοφόρων για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα. Ειδικότερα, στο ερώτημα «πιστεύετε ότι με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΟΧΙ 54%

ΝΑΙ 34%

ΔΞ/ΔΑ 12%

Αποδοκιμάζουν, δε, ως προς αυτό την κυβέρνηση. Στο ερώτημα «από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, πείτε μου ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση» απαντούν τα εξής:

Συγκάλυψη 74%

Διαφάνεια 14%

ΔΞ/ΔΑ 12%

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τα συναισθήματα αποτυπώνονται ως εξής: