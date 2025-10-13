Εκδήλωση με θέμα “Εκλογικό σύστημα και πολιτικό σύστημα: μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και κυβερνησιμότητας”

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση του επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» την προσεχή Παρασκευή.

Εκδήλωση του επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» με θέμα «Εκλογικό σύστημα και πολιτικό σύστημα: μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και «κυβερνησιμότητας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/10 στην αίθουσα του ΔΣΑ, Ακαδημίας 60, ώρα 17.30, με θεματικές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο και επίκαιρο ενδιαφέρον.

Ομιλητές:

Κ. Χρυσόγονος, καθηγητής ΑΠΘ

Το βαλς των ελληνικών εκλογικών συστημάτων

Χ. Ανθόπουλος, καθηγητής ΕΑΠ

Εκλογικό σύστημα, πολιτικό σύστημα και κυβερνήσειs συνεργασίαs

Π.Κουστένης, επ. καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Το εκλογικό σύστημα στην προκρούστεια κλίνη των κομματικών σχεδιασμών: εξέλιξη και μετεξέλιξη στην Γ’ Ελληνική Δημοκρατία

K. Ελευθερίου, επ. καθηγητής ΔΠΘ

Κρίση εμπιστοσύνης και σύστημα κυρίαρχου κόμματος: Πλευρές του πολιτικού ανταγωνισμού από τις εκλογές του 2023 έως σήμερα

Γ. Σωτηρέλης, καθηγητής ΕΚΠΑ

Η συνταγματική αναθεώρηση ως προϋπόθεση μιας εγγυημένης εξισορρόπησης μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και «κυβερνησιμότητας»

Προεδρεύει η Ιφ. Καμτσίδου, τ. καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης»

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δ. Βερβεσός, Πρόεδρος ΔΣΑ