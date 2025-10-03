Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τα έργα στήριξης των αγροτών στη Δυτ. Φθιώτιδα και το φράγμα της Βίστριζας

Η ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης.

Tα αιτήματα των αγροτών για έργα υποδομής στο φράγμα της Βίστριζας αναδεικνύει η Eυρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

«Τη δίκαιη αγανάκτηση των αγροτών στη Δυτική Φθιώτιδα έχουν προκαλέσει οι ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως καλαμποκιού και μηδικής, που αγγίζουν ακόμη και το 50% της παραγωγής, λόγω έλλειψης έργων υποδομής για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για τα χωράφια, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη αρδευτικών έργων στεγνώνει τον κάμπο του Σπερχειού.

Το πρόβλημα επάρκειας αρδευτικού νερού και μειωμένης παραγωγής δεν οφείλεται στην “κλιματική αλλαγή” όπως υποκριτικά δηλώνουν ΕΕ-κυβέρνηση, περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Υπεύθυνη είναι η ίδια η πολιτική της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων, την οποία προωθούν και εφαρμόζουν η κυβέρνηση και η τοπική διοίκηση, περιφέρειες και δήμοι στη λογική κόστους-οφέλους.

Με κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας των ομίλων, επιδιώκουν να μετατρέψουν το νερό και τη διαχείρισή του σε ακριβό εμπόρευμα και για αυτό στοχεύουν στον περιορισμό της ζήτησης νερού μέσω αύξησης της τιμής αντί να αυξηθεί η προσφορά με έργα εμπλουτισμού υδροφορέων ώστε να επεκταθούν οι αρδευόμενες εκτάσεις.

Η περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας είναι πλούσια σε υδατικούς πόρους ωστόσο οι αγρότες αδυνατούν να αρδεύσουν τις καλλιέργειες εξαιτίας έλλειψης έργων, ενώ την ίδια στιγμή δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έκαναν για να καλλιεργήσουν και δημιουργούνται ανησυχίες για τη μελλοντική κατάσταση.

Είναι ενδεικτικό ότι η ποσότητα του νερού είναι σχεδόν 30% λιγότερη από πέρυσι και μεγάλες ποσότητες χάνονται στο σημείο συλλογής και χρειάζονται πολλές ώρες για να γεμίσει ο ταμιευτήρας της Βίστριζας. Η μειωμένη παραγωγή έχει αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στην τοπική οικονομία αφού πρόκειται για μια καθαρά αγροτική περιοχή» επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Βάσει αυτών ο ευρωβουλευτής του κόμματος υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– Στο αίτημα άμεσης λύσης διασφάλισης αρδευτικού νερού, με κατασκευή φράγματος στο ποτάμι της Βίστριζας και διάνοιξη γεωτρήσεων, χωρίς να υπάρξει καμία αύξηση της τιμής του νερού ή άλλων επιβαρύνσεων,

– Στην ανάγκη άμεσης αποζημίωσης των αγροτών για το σύνολο των ζημιών που έχουν υποστεί και προστίθενται στην ήδη επιζήμια ΚΑΠ της ΕΕ που έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής και έχει επιβάλλει καθεστώς πολύ χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα;».