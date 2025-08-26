Φάμελλος: Αυτή η κυβέρνηση είναι καταστροφική και πρέπει να φύγει

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση.

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις αποφυλακίσεις, εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ακραία τοξική για τον συσχετισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με αποφυλακίσεις και με εγκληματίες. Δείχνει μια ακραία κατάπτωση που δεν αντιστοιχεί στην ελληνική Δημοκρατία και μια πολύ μεγάλη αγωνία. Αντί να απαντήσει για τα μεγάλα, επιδίδεται σε λάσπη. Για τον νόμο Παρασκευόπουλου θυμάμαι ακόμα και ανασκευή από την Ομάδα Αλήθειας και τον κ. Ρωμανό, για δηλώσεις που είχαν κάνει για αποφυλακίσεις».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην ιδιωτικοποίηση του νερού λέγοντας: «Το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης του νερού είναι έτοιμο, μάλλον το κρύβουν για να περάσει η ΔΕΘ. Εξάλλου ήδη και στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές ακόμα και το αρδευτικό νερό έχει ιδιωτικοποιηθεί».

Επίσης, απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό ρωτώντας: «Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει γιατί η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για θέματα υγείας στην Ευρώπη, τριπλάσια από το μέσο ευρωπαϊκό όρο; Μπορεί να απαντήσει γιατί το 25% των Ελλήνων δεν έχουν πρόσβαση στην Υγεία; Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Εγώ δεν υποτιμώ τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων, αλλά το μεγάλο θέμα είναι αν έχουμε Υγεία… Το μεγάλο πρόβλημα της Παιδείας δεν είναι ότι έχουμε 40% λιγότερους μαθητές τα τελευταία 15 χρόνια; Δεν είναι ότι έχουμε φέτος μια ανακοίνωση για 232 κλειστά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα; Κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία…Μιλάνε για περισσότερες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα κέρδη στις τράπεζες και στην ενέργεια. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Αυτές οι επενδύσεις ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη; Επενδύσεις αισχροκέρδειας;».

Για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ είπε: «Εμείς θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τρεις από αυτές στις ανέφερα. Μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο και συντάξεις. Τις έχουμε καταθέσει ως προτάσεις νόμου. Έχουμε και τις απαραίτητες εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Και εγώ λέω από τώρα στον κ. Μητσοτάκη: Ιδού οι προτάσεις. Τι λέει γι αυτές;».

Επανήλθε στην πρόταση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας: «Η πρόταση που έχουμε κάνει και αφορά στο προγραμματικό επίπεδο, αφορούν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί. Εγώ έχω ζητήσει να υπάρχει ένα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, να πάμε όλοι και να συζητήσουμε δημόσια, χωρίς σενάρια, μπροστά στον κόσμο, με συμμετοχή των κομμάτων, αλλά να έχουμε και κοινοβουλευτική συμπόρευση. Πήραμε μέσα στον Ιούλιο τρεις πρωτοβουλίες συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά στη Βουλή. Πρέπει να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στην πολιτική».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Στην πρώτη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα μετά την εκλογή μου, είπαμε τα ίδια πράγματα. Ότι είναι απαραίτητη η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να υπάρχει προοδευτική απάντηση. Γι αυτό και υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απόφαση του Συνεδρίου. Μια σοβαρή πρόταση ενότητας με ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σε πάρα πολλές σοβαρές πρωτοβουλίες το Ινστιτούτο είναι παρών».

Γενικεύοντας έστρεψε ξανά τα πυρά του στην κυβέρνηση: «Αυτή η κυβέρνηση είναι καταστροφική. Και είναι μπλεγμένη και σε μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς. Κανείς σοβαρός επιχειρηματίας δεν θα έρθει σε μία χώρα να επενδύσει όταν υπάρχει αδιαφάνεια και διαφθορά και τρώγονται λεφτά. Πράγματι χρειάζεται να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε ζητήσει παραίτηση του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ».