Φάμελλος για Βεσυρόπουλο: “Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απροσδόκητη απώλεια”

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η ανάρτησή του:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».