Πολιτική Σωκράτης Φάμελλος

Φάμελλος για Βεσυρόπουλο: “Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απροσδόκητη απώλεια”

Διαβάζεται σε 1'
Φάμελλος για Βεσυρόπουλο: “Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απροσδόκητη απώλεια”
Σωκράτης Φάμελλος EUROKINISSI

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Η ανάρτησή του:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

 

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα