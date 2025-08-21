Φάμελλος για Βεσυρόπουλο: “Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απροσδόκητη απώλεια”Διαβάζεται σε 1'
Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
- 21 Αυγούστου 2025 15:54
Τη θλίψη του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
Η ανάρτησή του:
«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».