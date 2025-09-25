Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος για την σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων

Το πολιτικό μήνυμα της ομιλίας του προέδρου του κόμματος στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τη βούληση του ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει στη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων επισήμανε μιλώντας στη συνεδρίας της Κ.Ο του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελλος. Δήλωσε πως το κόμμα του είναι “προγραμματικά” και πολιτικά έτοιμο, τόνισε ότι ήδη καταγράφονται κινήσεις “από τα κάτω” αλλά ήταν προσεκτικός δίχως την παραμικρή αναφορά σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.

Αυτά ενώ παραμένει σε σχετική πολιτική εκκρεμότητα των ζήτημα της κοινοβουλευτικής αλλά και οργανωτικής σχέσης του ΣΥΡΙΖΑ με τον χώρο της Νέας Αριστεράς ενώ στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος συζητήθηκαν, δίχως να ληφθούν αποφάσεις, τα ζητήματα των πολιτικών συμμαχιών. Αυτά ενώ ο χώρος παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά και τις διαπιστώσεις των δημοσκοπήσεων αναφορικά με την προοπτική δημιουργίας ενός πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ΚΟ “ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παίρνει την πρωτοβουλία σε όλη την Ελλάδα για τη συσπείρωση, τη συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου αλλά και την κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή”.

Διευκρίνισε πως “το ξεκαθαρίζω, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι προεκλογική κίνηση, είναι σταθερή πολιτική επιλογή κοινωνικής και εθνικής ανάγκης. Εδώ και μήνες έχω μιλήσει για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων και για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές. Σας ζητώ να το υλοποιήσουμε μαζί. Ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει, σε πολλές περιπτώσεις και από τα κάτω“.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι “ενθαρρύνουμε όχι απλά τον διάλογο αλλά την απόφαση για κοινή δράση, σε όλα τα επίπεδα. Με ενεργή την παρουσία των στελεχών μας σε όλη τη χώρα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όχι μόνο για το κεντρικό διακύβευμα αλλά και για τα τοπικά ζητήματα και ανάγκες και προσκαλούμε προοδευτικούς, δημοκράτες και δημιουργικούς ανθρώπους να συμμετέχουν”. Τόνισε επίσης πως “ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος, όχι μόνο προγραμματικά αλλά και ως πολιτική απόφαση, να κάτσει άμεσα στο τραπέζι της κοινής δράσης και της προοδευτικής διεξόδου“.

Μιλώντας για τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που απαρτίζουν τον προοδευτικό χώρο, δίχως συγκεκριμένες αναφορές είπε: “Ξέρω ότι η προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα μέλη του και τους ψηφοφόρους του.Η πρότασή μας είναι ειλικρινής και δημόσια. Δεν θα προκαταλάβω την απόφαση των άλλων πολιτικών χώρων. Αλλά ξέρουμε ότι πολλές φορές οι αποφάσεις των ηγεσιών και ο κομματικός εγωισμός δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει τη ζοφερή πραγματικότητα που δημιουργεί η δεξιά”.