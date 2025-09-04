Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας και κατήγγειλε απειλές

Γιατί προχώρησε στην ακύρωση της επίσκεψής του στο νοσοκομείο της Δράμας ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του στο twitter ο Αδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας λέγοντας ότι “στα νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν”.

Η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας:

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται.