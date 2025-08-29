Γεραπετρίτης σε Φιντάν: “Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν”

Σε αυστηρό ύφος απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν.

Απάντηση σε δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δίνει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε υψηλούς τόνους.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι η Ελλάδα «ούτε φοβικά σύνδρομα έχει ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία». Τονίζει, δε, πως «δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν».

Σύμφωνα με τον ίδιο «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις.

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Αφορμή για την απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στάθηκαν οι βολές κατά της Ελλάδας που εξαπέλυσε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρό του την ελληνική πολιτική σκηνή και κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι καλλιεργούν συστηματικά το «αντιτουρκικό αίσθημα».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, ο Φιντάν υποστήριξε ότι κάθε φορά που οι Έλληνες πολιτικοί αντιμετωπίζουν εσωτερικά προβλήματα, «επιστρατεύουν» το ζήτημα της Τουρκίας για να μετατοπίσουν την ατζέντα.

«Στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που αφορούν την Τουρκία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι σαν μια πολιτική ασπιρίνη: αν έχεις πρόβλημα, φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας μάλιστα αναφορά στον Πάβλοφ και τη θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. «Με το άκουσμα της Τουρκίας, στην ελληνική πολιτική σκηνή ενεργοποιείται ένα αντανακλαστικό που πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί» πρόσθεσε.

Ο Τούρκος υπουργός δεν δίστασε να ανεβάσει τους τόνους, κατηγορώντας την Αθήνα για «φθηνή πολιτική» που –όπως είπε– εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

«Ελπίζουμε πως η ελληνική πολιτική θα φτάσει κάποτε στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε αντιπαράθεση μαζί τους, δεν διστάζουμε να απαντήσουμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει στο παρελθόν, με ποιους συμμάχους προσπάθησαν να πολιορκήσουν την Τουρκία, και λάβαμε τα μέτρα μας» τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε προσωπικά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, υποστηρίζοντας ότι «όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βγαίνει πάντα μια δήλωση του Δένδια», την οποία –όπως είπε– χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να δείχνουν στον ελληνικό λαό μια «υπαρκτή τουρκική απειλή».

Κλείνοντας, ο Φιντάν προειδοποίησε τους Έλληνες πολιτικούς να σταματήσουν –όπως είπε– την καλλιέργεια του αντιτουρκικού αισθήματος. «Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί, τους οδηγεί σε πανικό. Για μικρά προσωπικά οφέλη δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορεί να έχουν γεωστρατηγικό κόστος για την Ελλάδα. Πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες μπορεί να τις πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το ίδιο το κράτος τους».