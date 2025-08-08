Γιάννης Γκιόκας για φωτιά στην Ανατ. Αττική: “Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση”

Η δήλωση του Γιάννη Γκιόκα, βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΚΚΕ, για τη μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αττική.

«Πυρά» στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Γιάννης Γκιόκας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΚΚΕ, για τη μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αττική.

Η δήλωση του Γιάννη Γκιόκα

“Βρισκόμαστε εδώ, με τις εθελοντικές ομάδες του ΚΚΕ και των συνδικάτων, στην περιοχή του Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται ξανά στο ίδιο έργο θεατές, αντιμέτωποι με μια ακόμη μεγάλη πυρκαγιά και κυρίως με τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού, με την έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου, υποδομών, πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας.

Για μια ακόμη χρονιά στην Ανατολική Αττική μετράμε καμένες εκτάσεις, δεκάδες καμένα σπίτια και πάνω από όλα θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για μια μάστιγα, για ένα διαχρονικό έγκλημα αποτέλεσμα της “εμπρηστικής πολιτικής”, με περιοχές που καίγονται ξανά και ξανά.

Η κυβέρνηση επικαλείται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταθέτει τα πάντα στην ατομική ευθύνη, όμως τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να μείνει στο απυρόβλητο η πολιτική της. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις το ίδιο το κράτος είναι ο εμπρηστής, όπως με τα κακοσυντηρημένα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και τις ακαθάριστες δημόσιες εκτάσεις.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί ενώ θα έπρεπε να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης κι αντιπυρικής προστασίας, στήριξης του έργου των πυροσβεστών, που υπερβάλλουν εαυτόν, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει, συνεχίζοντας την πεπατημένη όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων. Όλα θυσιάζονται στη γνωστή λογική κόστος – όφελος από ένα κράτος εχθρικό, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον, τη ζωή και την περιουσία του λαού.

Η καταστροφή είναι σε εξέλιξη και άμεσα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, να κινητοποιηθούν όλες δυνάμεις για να σωθούν οι λαϊκές περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον και κυρίως να μην κινδυνεύσουν άλλες ανθρώπινες ζωές.”