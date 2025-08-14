Η αντιπολίτευση, “δείχνει” τις ευθύνες της κυβέρνησης για τις φωτιές

Στο πλάι των πληγέντων με κλιμάκια στελεχών τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αιχμές για την λειτουργία του “επιτελικού κράτους”.

Εντονότατη ανησυχία για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων αλλά και συνολικά του επιτελικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας εκφράζει η αντιπολίτευση.

Παρά την διαφορετική ένταση στις δηλώσεις που καταγράφονται από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, γίνεται εμφανές πως τα επιτελεία των κομμάτων «δείχνουν» κυβερνητικές ευθύνες. Αυτές αναμένεται να αναδείξουν μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημόσιων παρεμβάσεων τα επιτελεία των κομμάτων.

Για την ώρα, πάντως, εστιάζουν στην αποστολή κλιμακίων στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να βρεθούν στο πλάϊ των κατοίκων.

Το ΠΑΣΟΚ

Δίχως επικριτικές αιχμές η έως τώρα δημόσια παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ αφού τον τόνο έδωσε η ανάρτηση του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αρκέστηκε να δηλώσει πως «οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα». Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να τηρεί την θεσμική του αρχή σύμφωνα με την οποία δεν ασκεί αντιπολίτευση όσο είναι σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα.

Προς επίρρωση του πνεύματος της ανάρτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, σήμερα πολυμελές κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές. Θα αποτελείται από τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου που εκλέγεται στην Αχαϊα της οποίας η ΒΙ.ΠΕ βρέθηκε στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας. Επίσης θα μετέχει ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος όπως και οι βουλευτές Ιωάννης Τσίμαρης μαζί με την Χριστίνα Στάρακα,

Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, είναι διατεθειμένο να ασκήσει όλες τις δυνατότητες που δίνει ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να ελέγξει την κυβέρνηση για τη λειτουργία του λεγόμενου «επιτελικού κράτους», της πολιτικής προστασίας και ιδίως τον σχεδιασμό των προηγούμενων μηνών.

ΣΥΡΙΖΑ και Ν. Αριστερά

Στο πλευρό των πληγέντων δηλώνει ότι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας την κυβέρνηση να κινητοποιήσει το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας ώστε να «να τελειώσει άμεσα αυτός ο εφιάλτης».

Σε δηλώσεις της για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη επισήμανε πως «οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδείχτηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής». Πρόσθεσε πως «η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη με εκτεταμένες πυρκαγιές σε όλη τη Χώρα. Δοκιμάζεται ο τόπος μας, οι άνθρωποι, σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας από το πύρινο μέτωπο. Η σκέψη μας βρίσκεται διαρκώς στους συμπολίτες μας που βιώνουν τον εφιάλτη, στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και σε όλους όσους δίνουν τη μάχη στο πεδίο».

Σε μια κίνηση συμβολισμού ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκε στις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν. Μάλιστα, η Νέα Αριστερά θυμίζει -σε ανακοίνωσή της- την άρνηση της κυβέρνησης και του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στην μονιμοποίηση 427 έκτακτων πυροσβεστών. Θέμα που αναδείχθηκε μετά από ερώτηση του κόμματος στην Βουλή.

Το ΚΚΕ

Για ένα «διαρκές έγκλημα» έκανε λόγος σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας.

Επισήμανε ότι αυτή η πολιτική «εφαρμόζεται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις πυρκαγιές», τονίζοντας πως η κυβέρνηση πρέπει «να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ατομική ευθύνη και τα μηνύματα 112». Ανέφερε πως «καταρρέει με πάταγο το μοντέλο που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις με έναν ανεπαρκή και λειψό σχεδιασμό που περιορίζεται στην καταστολή των πυρκαγιών και των φυσικών φαινόμενων ενώ χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη».