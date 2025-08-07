Η Κοβέσι ενόχλησε τις “γαλάζιες ακρίδες” – Μπαράζ επιθέσεων

“Επίθεση” και προσπάθεια «αποδόμησης» στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταγγέλλει η αντιπολίτευση, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άρθρο της Σ.Βούλτεψη και η αμφισβήτηση από τους Λ.Αυγενάκη και Μ.Βορίδη.

Προσπάθεια, από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, να πληγεί το κύρος του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και προσωπικά της επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, διαπιστώνει η αντιπολίτευση, θεωρώντας ως αιτία το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τεκμηρίωσε (με την έρευνα και την δικογραφία της) το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αυτά, ενώ οι έμμεσες «βολές» στον ευρωπαϊκό ελεγκτικό μηχανισμό φαίνεται να βρίσκονται στην «καρδιά» των επιχειρημάτων που αντιτάσσουν οι δύο πρώην υπουργοί που εμπλέκονται στην υπόθεση: Ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Η διαπίστωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης εδράζεται σε αρθρογραφία της πρώην υπουργού και βουλευτή Σοφίας Βούλτεψη, στην εφημερίδα «Manifesto». Το άρθρο αναφέρεται στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι και έχει τον εξής τίτλο: «Ρουμανία: δικαστικό θρίλερ με την Κοβέσι – Εγκληματική οργάνωση εμπλέκει την Ευρωπαία Εισαγγελέα».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ το άρθρο «στοχοποιεί απρόκλητα και συκοφαντεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα στον τίτλο, μολονότι μέσα στο άρθρο επιχειρηματολογεί για τη μη εμπλοκή της, και όλα αυτά για να καταλήξει στο συμπέρασμα …«αυτά για όσους υποστηρίζουν ότι οι αναφορές ονομάτων σε συνομιλίες τρίτων αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ενοχής»». Η τελευταία αυτή αναφορά της Σοφίας Βούλτεψη εκλαμβάνεται από την αξιωματική αντιπολίτευση ως συσχετισμός με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον λόγο αυτό το ΠΑΣΟΚ θέτει τα εξής ερωτήματα: «Πόσο κάτω θα πέσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα; Δεν σέβονται κανέναν θεσμό; Εκφράζουν την κυβέρνηση οι επιθέσεις των στελεχών της Νεας Δημοκρατίας κατά της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης; Δρουν μόνοι τους ή καθοδηγούμενοι κεντρικά από το Μέγαρο Μαξίμου;».

Επισημαίνει μάλιστα πως «η κυβέρνηση καλείται να τοποθετηθεί για τις ανεκδιήγητες αναφορές της Βουλευτή της. Αν δεν λάβει αποστάσεις, σημαίνει πως πίσω από αυτές τις μεθοδεύσεις είναι το ίδιο το καθεστώς Μητσοτάκη».

Η Νέα Αριστερά πάλι φαίνεται ξεκάθαρα να καταλήγει σε αυτό το πολιτικό συμπέρασμα, αναφερόντας πως «θλιβερές φιγούρες του κυβερνητικού θιάσου προσπαθούν να αποδομήσουν την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αντί για απαντήσεις συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όσους προσπαθούν να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Οι Αυγενάκης – Βορίδης

Υπό αυτό το πρίσμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο της ειδησεογραφίας είναι πως οι θέσεις που εκφράζονται από την Σοφία Βούλτεψη φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα με κάποιες από αυτές που εξέφρασαν οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, αφού η έμμεση (αλλά σαφής) προσπάθεια απαξίωσης του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό στοιχείο της «υπερασπιστικής γραμμής» τους.

Ειδικά ο Λευτέρης Αυγενάκης επιχείρησε να αμφισβητήσει το «ειδικό βάρος» των δικογραφιών που μεταβιβάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις αρχές των χωρών – μελών της Ε.Ε και στα Εθνικά Κοινοβουλία.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του στη συζήτηση στη Βουλή, όπου απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ/Ν.Αριστερά) για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Προτάσεις βασισμένες στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε «τυπική» την δικογραφία λέγοντας: «Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει διαβιβάσει εκατοντάδες υποθέσεις με παρόμοιο τρόπο στα είκοσι τέσσερα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάγονται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, χωρίς κατηγορητήρια, χωρίς αξιολόγηση ποινικής ευθύνης, ως τυπική εφαρμογή της αρμοδιότητάς της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων -σωστά- της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακριβώς συνέβη και στη δικογραφία την οποία συζητούμε».

Μάλιστα το πήγε ακόμη παραπέρα αναφέροντας το εξής: «Σύμφωνα όμως με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το έτος 2024 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την κ. Κοβέσι είχε συνολικά δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι ενεργές υποθέσεις, χωρίς να έχουν δοθεί τελικές κρίσεις ή απαγγελία κατηγοριών για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών. Να σημειωθεί ότι σε διακόσιες πέντε απ’ αυτές ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μέσα στο έτος 2024, δηλαδή ποσοστό κάτι λιγότερο από 8%».

Η επίκληση αυτών των στοιχείων ούτε λίγο, ούτε πολύ εμφανίζει το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να… παράγει δικογραφίες που δεν οδηγούν πουθενά, με προφανή πρόθεση να υποβαθμίσει το κύρος του εν λόγω θεσμού.

Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα ότι «η διαβίβαση στοιχείων στη Βουλή είναι μέρος μιας καθολικής, μη ενοχοποιητικής έρευνας ενσωματωμένης στον ευρωπαϊκό μηχανισμό λογοδοσίας».

Πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις του αλλά… καυστικός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν στην δική το τοποθέτηση στην ίδια συνεδρίαση ο Μάκης Βορίδης.

Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, επισήμανε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει αξιολόγηση των στοιχείων σχολιάζοντας πως «η λογική συνέπεια αυτής της αξιολογήσεως, αν την υιοθετείτε, είναι ότι κάνουν κάτι παράνομο οι κυρίες Εισαγγελείς. Εγώ λέω ότι δεν το κάνουν και δεν κάνουν αξιολόγηση. Και επίσης λέω και κάτι άλλο, ότι δεν κάνουν περιγραφή πράξεων».

Με τον πλάγιο αυτό τρόπο επίσης υποβάθμισε τα στοιχεία που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνουν τις γνωστές τηλεφωνικές επισυνδέσεις, που έχουν… «εκθέσει» την λειτουργία ενός μηχανισμού διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων.

Στην Εξεταστική

Αυτά ενώ η πιο… επίσημη εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή εκφράζεται από τον αντιπρόεδρο του κόμματος και της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, επιμένει να παρουσιάζει την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου ως έναν χώρο που είναι δυνατόν να αναδείξει ποινικές ευθύνες υπουργών, απαντώντας έτσι και σε δημοσιεύματα διεθνών μέσων, όπως το POLITICO που κάνουν λόγο για «μπλοκάρισμα» από την κυβέρνηση τέτοιου είδους ερευνών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι «το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για την κυβέρνηση και για όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Υπάρχει η εξεταστική επιτροπή, θα ξεκινήσει η διερεύνηση από τη Βουλή σε δημόσιες συνεδριάσεις. Και έχουμε πει ότι αν υπάρξουν στοιχεία θα ήταν πολιτικά ανόητο από την κυβέρνηση να προσπαθήσει να κρύψει κάτι που θα έβλεπε όλος ο κόσμος».

Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που έχει απορρίψει η αντιπολίτευση, επικαλούμενη μάλιστα την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκεί όπου επισημαίνεται ότι η παρέλευση της 6ης Φεβρουαρίου θα σηματοδοτήσει πιθανότατα παραγραφή των ποινικών ευθυνών για τον Μάκη Βορίδη. τεκμηριώνοντας τον ισχυρισμό της και από το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Ν.Δ έδωσε χρονική διορία 3 μηνών στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταλήξει στο πόρισμά της, ενώ σε άλλες επιτροπές π.χ για τα Τέμπη είχε δώσει μόνον έναν μήνα, διασφαλίζοντας έτσι την παρέλευση της προθεσμίας κατάπτωσης του αξιόποινου.