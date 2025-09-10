ΥΠΕΞ: Οδηγίες στους Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ και αισθάνονται πως κινδυνεύουν.

Χάος επικρατεί στο Νεπάλ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες αναταραχές τις τελευταίες μέρες.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΞ δημοσίευσε tweet με πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί.

«Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ. έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail: [email protected]», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, εγκλωβισμένη στο Νεπάλ βρίσκεται και η διεθνής Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα.