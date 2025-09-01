ΚΚΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μόνο κριτήριο είναι το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του για την αδειοδότηση των 4 ιδιωτικών πανεπιστημίων καταγγέλλει την κυβέρνηση για ελλιπή κριτήρια και ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη.

«Τα διάφορα ιλαροτραγικά που συνοδεύουν την αδειοδότηση των 4 ιδιωτικών “πανεπιστημίων” αποδεικνύουν ότι τα μόνα «αυστηρά κριτήρια» που έχει θέσει η κυβέρνηση της ΝΔ και το Υπουργείο Παιδείας είναι το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή – πελάτη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Οι μηδαμινές κτιριακές προδιαγραφές -για να ανοίξεις καφενείο χρειάζεσαι πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για ιδιωτικό “πανεπιστήμιο” όχι- η έναρξη μαθημάτων τον προσεχή Οκτώβριο χωρίς πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, που μόνο Προγράμματα Σπουδών δεν είναι, οι καταγγελίες για σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων, η ανάληψη θέσης διοίκησης σε ιδιωτικό παράρτημα πρώην στελέχους του Υπουργείου, είναι αποκαλυπτικά για να αντιληφθεί κανείς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει τα κολέγια “πανεπιστήμια”».

«Αυτό που απαιτείται είναι εδώ και τώρα να καταργηθεί ο καταδικασμένος στη συνείδηση του λαού άθλιος νόμος Πιερρακάκη, ο οποίος ψηφίστηκε σε αντίθεση με τη βούληση σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας, να ανακληθούν οι άδειες και να σταματήσει το εμπόριο πτυχίων.

Να δοθεί γενναία κρατική χρηματοδότηση, για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, να στελεχωθούν τα δημόσια πανεπιστήμια με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να καταργηθούν οι άδικοι κόφτες της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και οι διαγραφές των φοιτητών. Αυτά είναι τα ελάχιστα που έχουν ανάγκη σήμερα οι νέες και οι νέοι για σύγχρονες σπουδές» τονίζει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.