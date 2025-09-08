ΚΚΕ: “Να καταργηθεί ο νόμος-έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια”

Τι αναφέρει το ΚΚΕ σε επίκαιρη ερώτησή του στην Σοφία Ζαχαράκη για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

“Ο άδικος και ταξικός νόμος 5094/2024 για τα ιδιωτικά “πανεπιστήμια”, που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος και κυρίως σε αντίθεση με το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, ήδη δείχνει το μέγεθος της κοροϊδίας απέναντι στον ελληνικό λαό και τα παιδιά του” τονίζει σε σχετική ερώτησή του στη Βουλή το ΚΚΕ.

Εν συνεχεία υπογραμμίζει τα εξής: “Είναι αποκαλυπτικές οι πρόσφατες καταγγελίες προς την κυβέρνηση της ΝΔ για τις ταχύτατες και αδιαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης, για τα χωρίς πιστοποίηση Προγράμματα Σπουδών των ΝΠΠΕ, για το απαράδεκτο – σύμφωνα με επιστήμονες και πανεπιστημιακούς – για πανεπιστημιακές σπουδές επίπεδο όσων έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, δίνεται άδεια σε Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής διάρκειας τεσσάρων χρόνων, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών ιδιωτικής Νομικής σχολής αποτελείται από τα μισά μαθήματα σε σύγκριση με το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων Νομικής των δημοσίων πανεπιστημίων.

Στα παραπάνω προστίθενται οι διαδοχικές εκπτώσεις ακόμα και στις κτηριακές προδιαγραφές των ΝΠΠΕ με τροπολογίες που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ σε άσχετα νομοσχέδια, όπως η συστέγαση διαφορετικών εκπαιδευτηρίων ακόμα και άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης, η αναίρεση προϋποθέσεων πυρασφάλειας στα ήδη ανεπαρκή κριτήρια, αλλά και η αναβολή τέσσερις φορές της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών. Είναι επίσης τα όσα καταγγέλλονται για σχέσεις μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων, αλλά και η ανάληψη θέσης Πρύτανη σε ένα από αυτά τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» από πρώην γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κατά τη θητεία του οποίου συντάχθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος. Όλα αυτά προστίθενται στις ήδη προβληματικές ρυθμίσεις που περιλάμβανε ο νόμος για την αδειοδότηση των ιδιωτικών «πανεπιστημίων», όπως για παράδειγμα ότι με 9 διδάκτορες θα «στήνονται» ολόκληρες Σχολές.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, δια στόματος πρωθυπουργού, συνεχίζει την κοροϊδία με τα προκλητικά περί «απλής λογικής» και «δικαίωσης των οικογενειών» που επήλθε δήθεν με την αναβάπτιση κάποιων κολεγίων σε πανεπιστήμια. Απλή λογική και τα ελάχιστα που απαιτεί η λαϊκή οικογένεια είναι η χρηματοδότηση, η στελέχωση και η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της φοιτητικής στέγης, τα μέτρα στήριξης στις φοιτήτριες και τους φοιτητές αντί για τις άδικες διαγραφές χιλιάδων που παλεύουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ως ΚΚΕ έχουμε κατηγορηματικά εκφράσει τη θέση μας πως η παιδεία, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δε μπορεί να είναι εμπόρευμα και η πρόσβαση σε αυτήν να κρίνεται από το πορτοφόλι της οικογένειας, αλλά αντίθετα πρέπει να είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα από την πολιτεία.

Με βάση αυτά, ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει ώστε:

– Να ανακληθούν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των ιδιωτικών «πανεπιστημίων» και να καταργηθεί ο νόμος 5094/2024 της κυβέρνησης της ΝΔ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ψηφίστηκε ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας του κόσμου της εκπαίδευσης.

– Να στηριχθούν τα αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας για άμεση αναβάθμιση, με κρατική χρηματοδότηση, των δημοσίων πανεπιστημίων, για πραγματικά δωρεάν σπουδές.