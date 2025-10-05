ΚΚΕ: Το κείμενο των θέσεων της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο

Με σύνθημα «ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!» το 22ο Συνέδριο του κόμματος.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ δημοσίευσε τις Θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στο διάστημα 29-31 Ιανουαρίου 2026 με σύνθημα «ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!».

Την δημοσίευση των Θέσεων ακολουθεί συζήτηση στα καθοδηγητικά Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ και δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσω του “Ριζοσπάστη” και της “Κομμουνιστικής Επιθεώρησης” (ΚΟΜΕΠ).