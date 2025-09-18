“Κλείδωσε” η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

«Κλείδωσε» η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας), της 23ης Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» και τη χθεσινή διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι ασκήσεις που πραγματοποιεί η Ελλάδα είναι προγραμματισμένες και όχι έκτακτες.

«Δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ, και σε κάθε περίπτωση εμείς με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση, και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας» συνέχισε αναφερόμενος στο «Πίρι Ρέις».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο, θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό – εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική – και είναι λογικό» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον ανησυχεί για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητικός και συμπλήρωσε με νόημα ότι «δεν ανησυχώ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεσή ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας».