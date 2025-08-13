Πολιτική ΠΑΣΟΚ

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πυρόπληκτες περιοχές

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πυρόπληκτες περιοχές
Στις περιοχές που πλήττονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα από πυρκαγιές θα βρεθεί αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ.

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί την Πέμπτη (14/8) κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας. Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα εθελοντών διασωστών πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών -Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).

