Κουτσούμπας για πακέτο ΔΕΘ: Kανονική και απροκάλυπτη κλοπή και όχι για παροχή

Η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων.

“Θα μπορούσε να πει κανείς πως η σημερινή συζήτηση απαντάει και στο ερώτημα των ημερών για το τι περιλαμβάνει το λεγόμενο “καλάθι” της ΔΕΘ, το οποίο όπως φαίνεται έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα. Απόδειξη τόσο το σημερινό νομοσχέδιο, όσο και αυτά που έρχονται, αλλά και αυτά που ψηφίστηκαν εδώ που τα λέμε πριν κλείσει η Βουλή για τον Αύγουστο”. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε πως το κυβερνητικό “πακέτο της ΔΕΘ” έχει αρχίσει να γεμίζει και περιλαμβάνει:

Ένταση της εκμετάλλευσης για να αυξάνονται τα κεφαλαιοκρατικά κέρδη,

Εντατικοποίηση της εργασίας και μεγάλη καταστολή,

Με 13 ώρες εργασία, με απλήρωτες υπερωρίες,

Με κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας και φυσικά

Με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που φέρατε σήμερα για τους δημοσίους υπαλλήλους.

“Περιλαμβάνει επίσης νέα “δωράκια” για το μεγάλο κεφάλαιο με αρκετές φοροαπαλλαγές, απαλλαγή από προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και άλλα πολλά. Ό,τι θα παρουσιάσετε ως δήθεν “παροχή” προς τον λαό, θα είναι απλά κάποια περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι της καπιταλιστικής κερδοφορίας την οποία στηρίξατε πολλαπλά όλα αυτά τα χρόνια.

Και βέβαια θα είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα από αυτά που του έχετε ήδη πάρει. Αναφέρομαι στα 40 δις των φόρων, που ήδη έχετε εισπράξει μέσα στο 2025 και έχουν οδηγήσει στο θηριώδες υπερπλεόνασμα των 7,9 δις ευρώ, όταν ακόμα και ο δικός σας στόχος ήταν για 3,6 δις!

Κι έχετε μετά το θράσος να μιλάτε για “παροχές”… Για κανονική και απροκάλυπτη κλοπή πρόκειται και όχι για παροχή!

Όλη αυτή βέβαια η συζήτηση περί ΔΕΘ δεν μπορεί να κρύψει πως το βασικό περιεχόμενο της πολιτικής σας είναι: “Τα κεφάλια μέσα, δουλεύετε περισσότερο, μη μιλάτε, ούτε να ζητάτε”.

Και, βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με την περίοδο που διανύουμε διεθνώς, που είναι περίοδος μεγάλης έντασης των ανταγωνισμών, πολεμικής εμπλοκής, πολεμικής προετοιμασίας. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, σε αυτούς τους πολέμους, μπλέκετε και τη χώρα μας, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης που υπηρετείτε και, φυσικά, των διεθνών συμμαχιών που έχετε επιλέξει, πάλι για λογαριασμό της τάξης αυτής.

Αυτά τα συμφέροντα, αυτούς τους σχεδιασμούς, βαφτίζετε “εθνικό συμφέρον” και απαιτείτε από τον ελληνικό λαό να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα κατά άλλων λαών, να δεχθεί να γίνει συνένοχος, να κάνει κάθε είδους θυσία, σήμερα κυρίως οικονομική, αύριο – μεθαύριο βέβαια, θα ζητήσετε να θυσιάσει και κάτι πολύ περισσότερο, για να βγουν πάλι κερδισμένοι οι εκμεταλλευτές του, να “πατήσουν” αυτοί με καλύτερους όρους στα ενεργειακά, εμπορικά και άλλα σχέδια που εξελίσσονται σε όλη την περιοχή.

Τον καλείτε να αγνοήσει μέχρι και την κοινή λογική και να αποδεχτεί τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που απροκάλυπτα τηρείτε, ανάλογα με το τι επιτάσσει η γεωπολιτική σας επιλογή, η πρώην “σωστή πλευρά της ιστορίας”, δηλαδή. Μια «σωστή πλευρά», με την οποία ξεροτηγανίζατε το κεφάλι του ελληνικού λαού τόσα χρόνια και που έχει γίνει πια σήμερα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στις παρέες σε όλη την Ελλάδα, θα τα ζήσατε πιθανόν κι εσείς το καλοκαίρι, μετά και τα όσα είδαμε ιδιαίτερα σε ζωντανή σύνδεση και στην Αλάσκα και στην Ουάσινγκτον.

Την ώρα που λέτε ότι στηρίζετε τον αμυνόμενο στην Ουκρανία, που μόνο αμυνόμενο δεν είναι εκεί το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η ΕΕ, το καθεστώς Ζελένσκι, όπως, άλλωστε, δεν είναι αμυνόμενη ούτε η Ρωσία, ταυτόχρονα στηρίζετε τον επίσης απροκάλυπτα επιτιθέμενο, τον κατακτητή δηλαδή, αυτόν που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, που σκοτώνει και με βόμβες και με λιμό, που βομβαρδίζει νοσοκομεία και σκοτώνει δημοσιογράφους, που προωθεί παράνομους εποικισμούς στη δυτική Όχθη. Μιλάω φυσικά για τον στρατηγικό σας σύμμαχο το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και τον κολλητό σας εγκληματία πολέμου τον Νετανιάχου.

Δυστυχώς για εσάς, η πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας δεν πείθεται ότι έχει κάποιο συμφέρον να σάς ακολουθήσει σε αυτόν τον κατήφορο και στην ολοφάνερη αποκτήνωση. Γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός και η νεολαία, όπως και άλλοι λαοί σε όλον τον κόσμο δεν σταμάτησαν στιγμή, ούτε και μέσα στο καλοκαίρι, να διαδηλώνουν μαζικά υπέρ του παλαιστινιακού λαού, απαιτώντας, εκτός των άλλων, να υλοποιήσετε εδώ και τώρα και στην χώρα μας, την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ.

Και με την ευκαιρία, περιμένουμε κι από εσάς του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, κύριοι εκπρόσωποι που παραβρίσκεστε μέσα εδώ σήμερα, να εξηγήσετε, εάν βέβαια μπορείτε, για ποιον λόγο ανοίγετε σήμερα θέμα “επικαιροποίησης” της συγκεκριμένης απόφασης και μάλιστα με μια επιστολή που αποτελεί “βούτυρο στο ψωμί” της κυβέρνησης της ΝΔ, αφού αναπαράγει τον προκλητικό ισχυρισμό περί “δικαιώματος του Ισραήλ – του κατακτητή δηλαδή για πολλά χρόνια εκεί- στην αυτοάμυνα”, εξισώνοντας έτσι το θύτη με το θύμα.

Το ξεκαθαρίζουμε άλλη μια φορά: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε για “επικαιροποίηση”, ούτε για “επιβεβαίωση” της απόφασης, η οποία είναι σαφέστατη και ισχύει στο ακέραιο. Υπάρχουν όμως πάνω από 60.000 λόγοι, όσοι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα συντρίμμια της Γάζας, της γης της Παλαιστίνης, να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση για να την θέσει εδώ και τώρα αυτή την απόφαση σε εφαρμογή!

Και για να έρθω στο παρόν νομοσχέδιο, η κυβέρνησή σας, κύριοι της ΝΔ, με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, επιδίδεται σε μία ακόμη επιχείρηση παραπλάνησης του λαού ως προς το τι ακριβώς νομοθετεί και γιατί.

Τι κάνει; Επικαλείται κάποιες ακραίες περιπτώσεις πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, τα οποία μπορούσαν και μπορούν βέβαια να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα, με αποτελεσματικότητα και για τα οποία, άλλωστε, το ισχύον πλαίσιο ήδη προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές, ακόμη και απόλυση, για να ρίξει μόνο στάχτη στα μάτια τοκάνει αυτό κυβέρνηση για τον πραγματικά επιδιωκόμενο σκοπό του.

Το νομοσχέδιο που φέρνετε, δεν έχει στο στόχαστρο αυτούς που πραγματικά παρανομούν, ούτε βέβαια θέλει να επιβραβεύσει από την άλλη τους έντιμους και ευσυνείδητους εργαζόμενους. Αυτούς, άλλωστε, είδαμε πώς τους αντιμετωπίζετε…

Είτε είναι εποχικοί πυροσβέστες, που το καλοκαίρι τούς λέτε “ήρωες” και κρύβετε τις ευθύνες σας πίσω από τη δική τους αυτοθυσία… Για έρθει μετά ο χειμώνας και να τους πετάτε στον δρόμο, να στέλνετε ΜΑΤ να τους δείρουν και τις αύρες να τους καταβρέχουν, όταν διεκδικούν το αυτονόητο, την μόνιμη δουλειά… Ενώ αρνείστε να τους εντάξετε και στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει το ΚΚΕ.

Και με την ευκαιρία… Επειδή η αντιπυρική περίοδος είναι ακόμα σε εξέλιξη, αφήστε τις δικαιολογίες, πάψτε να αναζητάτε υπαιτίους οπουδήποτε αλλού, εκτός από τον καθρέφτη σας. Αφήστε κατά μέρους τη διαστρέβλωση και τις επιθέσεις σε όποιον σάς μιλάει καθαρά, σας τα λέει σταράτα, – όπως έκανε ο δήμαρχος Πάτρας ο Κώστας ο Πελετίδης – ο οποίος δε σας γλείφει, όπως ίσως έχετε συνηθίσει και πάρτε τώρα μέτρα για να μην μετρήσουμε άλλα καμένα σπίτια, δάση και καλλιέργειες. Και μη μας πείτε πάλι ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, με τόσους φόρους που έχετε μαζέψει…

Κι αν δεν σάς αρκούν αυτά, κόψτε κάτι από τα 30 δις των εξοπλισμών που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας μας. Φέρτε πίσω τη φρεγάτα που έχετε στείλει στην Ερυθρά Θάλασσα και μας κοστίζει καθημερινά πανάκριβα…

Δηλώστε ότι δεν πρόκειται να στείλετε στρατό και εξοπλισμό στην Ουκρανία στο πλαίσιο των σαθρών “εγγυήσεων” με σφραγίδα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ…

Δηλώστε ότι δεν θα δώσετε ένα ευρώ του ελληνικού λαού για να αγοραστούν όπλα από τις ΗΠΑ και άλλους που θα δίνονται σε αυτή τη μαριονέτα, τον Ζελένσκι.

Είδαμε επίσης, κύριοι της κυβέρνησης, πώς αντιμετωπίζετε και τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που, αντί για εικονικούς ελέγχους, έκαναν κάποιοι τη δουλειά τους και που κάτι δικοί σας λένε στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται και στη δικογραφία, ότι “έπρεπε να τους έχουν βγάλει από τη μέση”… Γιατί; Μόνο και μόνο επειδή κάποιοι ήθελαν να κάνουν πραγματικούς ελέγχους!

Στην πραγματικότητα, το νέο πειθαρχικό στρέφεται ενάντια σε όσους διεκδικούν, σε όσους αντιστέκονται στο άδικο. Είναι η φυσική συνέχεια του πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων σε αγωνιστές δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και των διακηρυγμένων κυβερνητικών προθέσεων για κατάργηση της μονιμότητας.

Διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου και βαφτίζετε «πειθαρχικά παραπτώματα», ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, την πολιτική, τη συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων.

Μάλιστα, τις εξομοιώνετε με εγκληματικές πράξεις, για να μπορείτε να τις καταστέλλετε. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πετάτε έξω τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια.

Με το νομοσχέδιο αυτό, θεσπίζετε ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα την αποχή από τη δήθεν «αξιολόγηση». Δηλαδή, η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία βαφτίζεται «παράβαση καθήκοντος»!

Δεν είναι τυχαίο, ότι αυτή τη στιγμή διώκετε πάνω από 2.500 εκπαιδευτικούς, με την κατηγορία ότι δήθεν είναι «αρνητές αξιολόγησης», ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι λέτε ψέματα.

Ξέρετε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρνητές! Απλά, αντιστέκονται εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια στην πολιτική σας που θέλει τα σχολεία κατηγοριοποιημένα, εμπορευματοποιημένα, με τις δικές σας ευθύνες για τα «χάλια» αυτής της εκπαίδευσης να φορτώνονται στις πλάτες δασκάλων, γονιών, μαθητών!

Το ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο Δημόσιο. Η λεγόμενη «στοχοθεσία» που επιβάλλετε μέσω της δικής σας αξιολόγησης, δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση των υπηρεσιών, ώστε αυτές να μπορούν να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού.

Μετατρέπει κάθε υπηρεσία σε «επιχείρηση», με δείκτες παραγωγικότητας και οικονομικής απόδοσης, στοχοποιώντας, μάλιστα, δυσανάλογα τον υπάλληλο και όχι τις αιτίες τις βασικές, τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργία και τον ρόλο των υπηρεσιών, την εμπορευματοποίησή τους, την υποστελέχωση, την έλλειψη εξοπλισμού και μέσων και τόσα άλλα.

Όποιος εργαζόμενος αντισταθεί, μπαίνει αυτόματα στο πειθαρχικό στόχαστρο. Και τι προβλέπετε; Στέρηση μισθών, πρόστιμα και στο τέλος απόλυση.

Είναι η πιο ωμή παραδοχή ότι η «αξιολόγησή» σας δεν μπορεί να σταθεί με πειθώ και επιχειρήματα, αλλά μόνο με εκβιασμό, με βία, με τρομοκρατία!

Μια διαδικασία απαξιωμένη, ακόμη και στα μάτια όσων αναγκάζονται να συμμετέχουν κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη των κυρώσεων. Γιατί το δικό σας σχέδιο δεν αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον λαό. Στοχεύει στην πλήρη προσαρμογή των δομών του κράτους στη λογική της καπιταλιστικής επιχειρηματικής λειτουργίας.

Στο νέο πειθαρχικό, διατηρούνται παραπτώματα, όπως η «αναξιοπρεπής συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας», η «κακόβουλη κριτική της προϊσταμένης αρχής» και η «παράβαση εχεμύθειας», που έχουν αξιοποιηθεί κατά κόρον για να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση, που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και την οριστική παύση του υπαλλήλου.

Αλήθεια, ποιος μπορεί από σας να προσδιορίσει τι ορίζεται ως «αναξιοπρεπής συμπεριφορά»;

Αυτά τα αόριστα παραπτώματα είναι «πλαστελίνη» για να μπορείτε να τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί όχι μόνο όποιον αντιστέκεται, αλλά όσους αποκαλύπτουν τις ελλείψεις του Δημοσίου από την πολιτική σας, ή τις λοβιτούρες σας ή τις απατεωνιές που γίνονται σε βάρος των εργαζομένων και συνολικά του ελληνικού λαού. Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διώχθηκε επειδή αποκάλυψε παρανομίες και σκάνδαλα στη διαχείριση κονδυλίων;

Αντί να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, διώκεται εκείνη που τόλμησε να μιλήσει.

Και δεν είναι το μόνο:

Εκπαιδευτικός διώχθηκε επειδή ανέδειξε δημόσια την έλλειψη σχολικού νοσηλευτή απαραίτητου στο συγκεκριμένο σχολείο της.

Γιατροί και Νοσηλευτές μπήκαν στο στόχαστρο γιατί απαίτησαν καλύτερες συνθήκες στα νοσοκομεία και αποκάλυψαν την υποστελέχωση, τις τραγικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Εργαζόμενος στο Μουσείο της Αλεξανδρούπολης τιμωρήθηκε επειδή έβγαλε ανακοίνωση καταγγέλλοντας την παρουσία ΝΑΤΟϊκών στρατιωτικών στον χώρο.

Στον πρόεδρο και την γραμματέα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή γιατί εξέφρασαν τη διαφωνία τους – μέσα από ανακοίνωση του σωματείου τους – σε διαδικασία ανάθεσης και ιδιωτικοποίησης αρμοδιότητας.

Και πολλά άλλα ακόμη…

Με τη δυνατότητα που δίνει το νέο πειθαρχικό για αυθαίρετες απολύσεις, τι κάνετε; Φέρνετε την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα.

Έχετε κάνει κουρελόχαρτο και το ίδιο το Σύνταγμα, όπως το κάνατε και με τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Κι εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μην προσπαθείτε να βγάλετε την ουρά σας απέξω. Γιατί έχετε βάλει και τη δική σας σφραγίδα σ’ αυτό το πειθαρχικό καθεστώς. Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας του 2007, που ψηφίσατε εσείς του ΠΑΣΟΚ, εισήγαγε αυτές ακριβώς τις αόριστες και επικίνδυνες διατάξεις αδικημάτων. Από τότε αποτέλεσαν εργαλεία για να στήνονται πειθαρχικά πογκρόμ απέναντι σε αγωνιστές δημοσίους υπαλλήλους.

Κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσασταν εκείνοι που διατηρήσατε αυτές τις διατάξεις όταν ήσασταν κυβέρνηση ενώ προεκλογικά λέγατε ότι θα τις καταργήσετε; Κι όχι μόνο. Αντίθετα, προσθέσατε κι άλλες τιμωρητικές ρυθμίσεις.

Και τώρα έρχεται η ΝΔ να πατήσει πάνω σε αυτό το έδαφος για να θωρακίσει και να επεκτείνει όλα αυτά τα παραπτώματα, μετατρέποντάς τα σε ευθεία απειλή απόλυσης.

Επιπλέον, πετάτε έξω από τα Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δικαστές, που μέχρι σήμερα προήδρευαν και στη θέση τους βάζετε αποκλειστικά μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δηλαδή να δικάζουν αποκλειστικά οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους, αυτοί που έχουν αποστολή να υπερασπίζονται το Δημόσιο ως εργοδότη και τον αντιδραστικό φυσικά αστικό του χαρακτήρα. Έτσι ο εργοδότης θα είναι και κατήγορος και δικαστής. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» κι δώ.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο εισάγονται νέες ποινές-καρμανιόλα. Ενδεικτικά, θεσπίζονται εξοντωτικά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ!

Αλήθεια, είστε με τα καλά σας;

Γνωρίζετε ποιες είναι οι αποδοχές στο Δημόσιο ή μήπως το έχετε μπερδέψει με τους μισθούς και τα πριμ των δικών σας golden boys; Ρητορικό βέβαια το ερώτημα – ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε. Δεν πρόκειται για «ποινές», αλλά για εργαλεία ωμής τρομοκρατίας.

Και για να έχουμε εδώ μέσα κι ένα μέτρο σύγκρισης: Το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλει η Επιθεώρηση Εργασίας σε έναν εργοδότη – ακόμη και σε επιχείρηση με χιλιάδες εργαζόμενους και με τζίρο δισεκατομμυρίων – είναι μόνο 50.000 ευρώ. Για τον μεγαλοεπιχειρηματία, δηλαδή, μέχρι 50.000 όριο, αλλά για τον εργαζόμενο, μέχρι 100.000! Αυτό λέγεται ταξική πολιτική, ωμή και ξεκάθαρα βίαιη.

Το νομοσχέδιό σας προβλέπει ότι ο υπάλληλος θα τίθεται σε αργία με μια διοικητική πράξη, χωρίς να ζητείται καν η γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πριν ακόμη αποδειχθεί οτιδήποτε. Πάει περίπατο δηλαδή το τεκμήριο της αθωότητας… Ένοχος εκ προοιμίου, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αυτή είναι η «δικαιοσύνη» σας.

Και δεν σταματάτε εκεί. Καταργείτε το δικαίωμα ένστασης στις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων και οδηγείτε τον εργαζόμενο σε μια μακροχρόνια, δαπανηρή και ψυχοφθόρα δικαστική περιπέτεια για να βρει το δίκιο του.

Κι ακόμη χειρότερα: Προβλέπετε περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει ούτε καν δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, όταν η ποινή αφορά παρακράτηση έως ενός μισθού.

Εισάγετε τον απαράδεκτο θεσμό της «πειθαρχικής συνδιαλλαγής». Στη διαδικασία αυτή ο διωκόμενος υπάλληλος καλείται να ομολογήσει την ενοχή του – να υπογράψει δηλαδή μια δήλωση μετανοίας – με αντάλλαγμα μια μικρότερη ποινή.

Πρόκειται για έναν ξεκάθαρα ανέντιμο εκβιασμό, που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων.

Όλα αυτά δεν είναι «εξορθολογισμός» που λέτε. Δεν είναι μέτρα κατά της διαφθοράς. Είναι ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού, που δεν στοχεύει στους πραγματικά παράνομους, αλλά σε κάθε τίμια φωνή που σηκώνει το κεφάλι.

Η κυβέρνησή σας, κύριοι της ΝΔ, με το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής των πιο σκοτεινών πρακτικών αυτού του κράτους.

Οι παλιότεροι θυμούνται τα «πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων», που απέκλειαν χιλιάδες ανθρώπους από το Δημόσιο μόνο και μόνο για τις ιδέες και την πολιτική τους δράση. Ο Κωστής Παλαμάς, το 1911, τέθηκε σε παύση ενός μηνός λόγω των γλωσσικών θέσεων υπέρ της δημοτικής που εξέφρασε γράφοντας ένα άρθρο στο περιοδικό «Νουμάς» με τίτλο «Για να διαβάσουν τα παιδιά». Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι ως δημόσιος υπάλληλος, δεν είχε το δικαίωμα να υπερασπίζεται μία μορφή γλώσσας, την δημοτική, που δεν ήταν η επίσημη του κράτους! Τόσο πίσω μάς γυρνάτε…

Ο Κώστας Καρυωτάκης, ο οποίος υπήρξε και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων Αθήνας, υπέστη συνδικαλιστικές διώξεις διότι συγκρούστηκε με την εξουσία και αποκάλυψε σκάνδαλα. Πήρε δυσμενή μετάθεση στη Πάτρα και στη συνέχεια στη Πρέβεζα, στο πλαίσιο του Νόμου «περί απεργούντων Δημοσίων Υπαλλήλων», το 1928.

Παρόμοια αντιμετώπιση είχε και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Κώστας Βάρναλης, ο οποίος τιμωρήθηκε το 1925 με εξάμηνη παύση για τα έργα που εξέδωσε και ένα χρόνο αργότερα με δυσμενή μετάθεση στα Χανιά για τη συμμετοχή του στα «Μαρασλειακά». Για την ιστορία, ο Βάρναλης απολύθηκε τελικά οριστικά, γιατί δεν αποδέχθηκε την άδικη και δυσμενή μετάθεσή του.

Οι παλιότεροι εδώ μέσα θυμούνται, επίσης, ίσως τους νόμους του περιβόητου Λάσκαρη, του υπουργού της ΝΔ, που απαγόρευαν την απεργία με νόμο, νόμους που διαφημίστηκαν πολύ τότε, ότι αποτελούν το «τέλος της ταξικής πάλης των εργαζομένων»! Κι όμως… έκαναν τελικά μια τρύπα στο νερό! Το ξέρετε, το ομολογείτε κι εσείς οι ίδιοι πλέον. Γιατί κανένας νόμος, αγαπητές κυρίες και κύριοι, όσο αυστηρός κι αν είναι, δεν μπόρεσε ποτέ να σταματήσει τον αγώνα του ελληνικού λαού. Αντίθετα, θεριεύει την εργατική λαϊκή πάλη. Πεισμώνει τους αδικημένους. Ενώνει ανθρώπους αγωνιστικά, ταξικά. Αυτό είναι το δίδαγμα της ιστορίας…

Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Είστε γελασμένοι αν πιστεύετε ότι με τέτοιες ρυθμίσεις θα σταματήσετε την πάλη των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων, την αποκάλυψη της αντιλαϊκής πολιτικής σας, τον αγώνα για την ανατροπή της. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, επιδίωξαν πάντα, με διάφορους τρόπους να ελέγξουν την κρατική υπαλληλία. Όχι μόνο για ρουσφέτια και ψηφοθηρία. Αλλά κυρίως, γιατί το κράτος, είναι το βασικό εργαλείο της κυρίαρχης σήμερα αστικής τάξης, για να θωρακίζει αυτή την εξουσία της, να επιβάλλει τα ιδιοτελή συμφέροντά της, να ντύνει την άδικη ταξική πολιτική της με τον μανδύα ενός υποτιθέμενου «δημοσίου συμφέροντος».

Με το νομοσχέδιο αυτό θέλετε να βουλώσετε τα στόματα των εργαζομένων. Βάζετε στο στόχαστρο το πιο υγιές κομμάτι τους, αυτούς που αποκαλύπτουν τις ελλείψεις, που διεκδικούν κάποιες λύσεις, που υπερασπίζονται τα δικαιώματα του λαού. Θέλετε να τους δείτε απαθείς, συμβιβασμένους, ανδρείκελα.

Όχι, «ανδρείκελα στης μοίρας τα τυφλά δυο χέρια», όπως διαβάζουμε στους στίχους από το σπουδαίο ποίημα του Καρυωτάκη, αλλά, ανδρείκελα στα χέρια του κρατικού μηχανισμού, των κυβερνήσεων, των περιφερειαρχών, της Τοπικής Διοίκησης, των κάθε είδους Διοικητών. Ανδρείκελα ενός κράτους εχθρικού για τον λαό επειδή ακριβώς είναι φιλικό μόνο για τους «επενδυτές» και τους «κεφαλαιούχους». Κράτος, που βρωμάει σαπίλα και απανθρωπιά.

Υπάρχει όμως μια μεγάλη αντίφαση που προσπαθείτε να την αντιμετωπίσετε, αλλά δεν θα τα καταφέρετε, δεν θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε, όχι μόνο γιατί οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πλήττονται από αυτή την άδικη και απάνθρωπη πολιτική σας, όχι μόνο γιατί η εντατικοποίηση, οι άθλιοι μισθοί στον 21ο αιώνα που ζούμε, η φοροληστεία με όλα τα μέσα, η διάλυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, το πανάκριβο κόστος ζωής, τούς αγγίζουν όλους αυτούς και αυτές άμεσα αλλά και γιατί, κάθε αγωνιστής και αγωνίστρια, κρατικός υπάλληλος, κάθε τίμιος εργαζόμενος/η, θέλει και προσπαθεί να στέκεται με τη σωστή πλευρά, μαζί με όλα τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, που δεινοπαθούν από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική σας. Γι’ αυτό και παρά τις προσπάθειες πιο ασφυκτικού ελέγχου, αυξάνεται συνεχώς η δυσαρέσκεια, δυναμώνει η αγωνιστική διάθεση. Αλλάζουν οι συσχετισμοί στα σωματεία, σε συλλόγους του δημοσίου εις βάρος σας, δηλαδή, εις βάρος των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού και προς όφελος ταξικών, αγωνιστικών δυνάμεων, των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ.

Είναι, άλλωστε, σήμερα στους δρόμους όλοι αυτοί και απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους μαζικούς φορείς τους, τα συνδικάτα τους, ενάντια σ’ αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιό σας.

Μπορεί σήμερα να έχετε εδώ μέσα αυτή την πλειοψηφία για να το ψηφίσετε. Όμως, όταν επιχειρήσετε να το εφαρμόσετε, είναι παραπάνω από σίγουρο, και κρατείστε το αυτό, ότι θα σπάσετε τα μούτρα σας! Γιατί η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει! Θα βρείτε απέναντί σας τους εργαζόμενους, τα σωματεία, όλο τον ελληνικό λαό, που δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, μαζί με τους εργαζόμενους, να σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Γιατί μόνο αυτό σας αξίζει τελικά…”, κατέληξε.