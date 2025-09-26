Κουτσούμπας: Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, μια απέραντη διαδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΚΝΕ – “Οδηγητή”, καθώς και τις σημαντικές διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα, στην έδρα της ΚΕ του κόμματος στον Περισσό, με τις αντιπροσωπείες των 35 Κομμουνιστικών Νεολαιών και Αντιιμπεριαλιστικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – “Οδηγητή”.

Μιλώντας στις αντιπροσωπείες ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι “αυτές τις ώρες που το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη την Ευρώπη, την ώρα που πάνω από 50 πολεμικά μέτωπα παραμένουν ενεργά σε όλο τον πλανήτη, την ώρα που παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση τα σκληρά παζάρια, αλλά και την πολεμική προετοιμασία των ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ μετατρέπεται σε μια απέραντη διαδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, καταδίκης των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της συμμετοχής της χώρας μας, φωτίζει τη μόνη διέξοδο για τους λαούς, όπως λέει και το σύνθημά του: ‘Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!’.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στη διεθνιστική μας αλληλεγγύη, τη συνεργασία, στη δύναμη του προλεταριακού διεθνισμού, της φιλίας και κοινής πάλης των λαών μας”.

Σημείωσε ότι “τριάντα πέντε χρόνια μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές παραμένει αρνητικός ο συσχετισμός της ταξικής πάλης παγκόσμια, παρά τα προβλήματα του καπιταλισμού, την όξυνση των αντιθέσεών του.

Η καπιταλιστική εξουσία κατόρθωσε να ενσωματώσει, όχι μόνο τμήματα της εργατικής τάξης, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και λαϊκών μεσαίων στρωμάτων, αλλά και Κομμουνιστικά Κόμματα. Ωστόσο, όλο και περισσότερο, οι ίδιες οι εξελίξεις, δείχνουν ένα σύστημα γερασμένο, σάπιο, ξεπερασμένο πλέον ιστορικά”.

“Τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκε παραπέρα το χάσμα ανάμεσα στον πλούτο που συγκεντρώνεται στους μονοπωλιακούς ομίλους και τη σχετική και απόλυτη φτώχεια που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων”, είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι “η ύφεση στην οικονομία της Ευρωζώνης, ειδικότερα της Γερμανίας, αλλά και της Ιαπωνίας στην Ασία, η οριακή επιβράδυνση στις ΗΠΑ, αποτελούν χαρακτηριστικές όψεις της πραγματικής κατάστασης της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας.

Η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και η εκδήλωση της κρίσης δημιουργείται περιοδικά απ’ τη φυσιολογική λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν αποτελεί κάποια εκτροπή της, όπως θέλουν να την προβάλλουν οι αστικές αναλύσεις. Γεννιέται απ’ την αντίφαση που υπάρχει στον πυρήνα λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος στη σφαίρα της παραγωγής”.

“Την προηγούμενη περίοδο αποδείχτηκε επίσης, για μια ακόμη φορά, ότι καμιά πρόταση αστικής διαχείρισης, κεϊνσιανή ή νεοφιλελεύθερη, επεκτατική ή περιοριστική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, δεν μπορεί να ακυρώσει τις νομοτέλειες της καπιταλιστικής παραγωγής, την αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και την καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της, που αποτελεί την βασική αντίθεση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και την κύρια αιτία των οικονομικών κρίσεών του”, τόνισε και πρόσθεσε:

“Σ’ αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, προωθείται η στροφή προς την πολεμική οικονομία και την προετοιμασία για έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας με στόχο αφενός να μεταθέσουν με τις επενδύσεις στην πολεμική οικονομία τον χρόνο εκδήλωσης της επόμενης μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και αφετέρου να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για μια σχετικά ελεγχόμενη, μεγάλη απαξίωση, καταστροφή κεφαλαίου, στις διάφορες πολεμικές εστίες”.

Αναφέρθηκε, αναλυτικότερα, στη “σχετική στασιμότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης την τελευταία τριετία» και στις αιτίες της «υποχώρησης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα”.

Τόνισε ότι “σ’ αυτό το έδαφος οξύνονται οι ενδοαστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό κρατών-μελών της ΕΕ”, επισημαίνοντας ότι “σε κάθε περίπτωση η ΕΕ βρίσκεται σε πορεία περαιτέρω αντιδραστικοποίησης. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΕΕ προϋποθέτει κλιμάκωση της επίθεσης στο εισόδημα και στα δικαιώματα του λαού”.

“Ταυτόχρονα η ηγεσία της ΕΕ και της ΕΚΤ προβάλλει την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ ως ευκαιρία για να πετύχει βελτίωση της θέσης του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος, αντιστροφή της ροής κεφαλαίων (απ’ τις ΗΠΑ προς την ΕΕ) και διεύρυνση των διεθνών συμμαχιών της”, είπε, προσθέτοντας ότι “σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η στροφή στην πολεμική οικονομία και στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ” και εξηγώντας ταυτόχρονα τις εγγενείς αντιφάσεις αυτής της στροφής καθώς την όξυνση των αντιθέσεων, εξαιτίας αυτής της στροφής, στη νέα κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων.

Μιλώντας για το περιεχόμενο του 22ου Συνέδριο του ΚΚΕ που θα διεξαχθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2026 και τους αγώνες του επόμενου διαστήματος, ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι “το κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου είναι το κόμμα που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάμεών του πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά ‘κόμμα παντός καιρού’, ‘κόμμα έτοιμο για όλα’, στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθημερινή του δράση και προσφορά, συνεγείροντας τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό”.

Αναφέρθηκε στα “αξιοσημείωτα βήματα που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην ανάπτυξη του κόμματος”, σημειώνοντας “συνολικά, θεωρούμε ότι η ικανότητα και προετοιμασία του κόμματός μας, αφορά και την ανάλογη στρατηγική προγραμματική ετοιμότητα, αλλά αφορά και την τρέχουσα οργανωτική του πολιτική και δράση στις σημερινές συνθήκες σε μια αδιάσπαστη ενότητα”.

Επίσης αναφέρθηκε στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος με “πρώτη μεγάλη μάχη μετά το Φεστιβάλ έχουμε την πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη ενάντια στο νομοθετικό τερατούργημα της κυβέρνησης για τις 13 ώρες δουλειάς στον ίδιο εργοδότη, με σύνθημα την απόσυρση του νομοσχεδίου, αυξήσεις σε μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση της φοροληστείας, μείωση του εργάσιμου χρόνου 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο”.

“Η σαπίλα του συστήματος βρωμάει από παντού. Η κυβέρνηση και το κράτος, τα αστικά κόμματα συνολικά, είναι βουτηγμένα στα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τον βούρκο που δημιουργεί μεγάλη οργή και οργανωμένες αντιδράσεις του λαού που αντιμετωπίζονται με καταστολή, με διώξεις, με επιστράτευση της τυφλής αστικής δικαιοσύνης.

Αντιμετωπίζουμε με μαχητικότητα, αισιοδοξία και ανάταση την κατάσταση αυτή. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Προχωράμε μπροστά!”, κατέληξε ο Δ. Κουτσούμπας.