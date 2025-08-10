Μαρκογιαννάκη: Ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές

«Πυρά» προς την κυβέρνηση από την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, για τη διαχείριση των πυρκαγιών.

«Ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ως τώρα είναι περισσότερες από 110.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές» ανέφερε η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές.

Σημείωσε ότι «το προηγούμενο διάστημα είχαμε την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης της αναβάθμισης 7 Canadair» και ότι «παράλληλα απεντάχθηκε και άλλο ένα σημαντικό έργο -που θεωρείτο κορωνίδα της πολιτικής προστασίας για τη Νέα Δημοκρατία-, η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων». «Όταν έχουμε τέτοια διασπορά των φυσικών καταστροφών ανά τη χώρα, αντιλαμβάνεστε πόσο κομβική είναι η ύπαρξη αυτών των κέντρων πολιτικής προστασίας», είπε, μιλώντας για «σιωπή» της κυβέρνησης σχετικά με τους λόγους που επέβαλαν την απένταξη αυτών των δύο σημαντικών παρεμβάσεων.

Η κ. Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ζήσαμε τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη», για να σχολιάσει: «Αντιλαμβανόμαστε την αντίφαση στο τι εξαγγέλλουν και τι τελικά υλοποιείται». Τόνισε ότι στο πλαίσιο της πρόληψης θα έπρεπε να είχαν γίνει έγκαιρα καθαρισμοί και σωστή διαχείριση της καύσιμης ύλης καθώς και τοπικά σχέδια προστασίας στις ζώνες μίξης δασών και οικισμών. «Έχουμε απευθύνει ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τη διακοπή έργων από τον ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν σε κλαδέματα, αποψιλώσεις και αντιπυρικές ζώνες. Τι απαντά η κυβέρνηση; Δεν προχωρούν ούτε τα έργα υπογειοποίησης που είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν τα εναέρια δίκτυα σε δασικές εκτάσεις», πρόσθεσε, μιλώντας για κενά στον τομέα της πρόληψης.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου επέμεινε ότι απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική στην πρόληψη και υπογράμμισε τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι εποχικοί πυροσβέστες, «οι οποίοι δυστυχώς αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως αναλώσιμοι». «Το καλοκαίρι τους χειροκροτούν και το χειμώνα είδαμε τη συμπεριφορά του κράτους σχετικά με το εργασιακό τους καθεστώς», τόνισε.