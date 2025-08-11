Με τη συμμετοχή του Γ. Γεραπετρίτη το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Η ατζέντα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 5:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.