Πολιτική Υπουργείο Εξωτερικών

Με τη συμμετοχή του Γ. Γεραπετρίτη το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Διαβάζεται σε 1'
Γιώργος Γεραπετρίτης
Γιώργος Γεραπετρίτης SOOC

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Η ατζέντα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου και ώρα 5:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα