Μιλένα Αποστολάκη: Τρία οδυνηρά συμπεράσματα του φετινού καλοκαιριού

Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφέρθηκε στα τρία συμπεράσματα του φετινού καλοκαιριού.

Για την κοινωνική πίεση που βιώνουν οι πολίτες, τις καταστροφικές πυρκαγιές και τον «εξωθεσμικό κατήφορο» της κυβέρνησης μίλησε στο OPEN η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, καταθέτοντας τα τρία -όπως τα χαρακτήρισε- «οδυνηρά» συμπεράσματα του φετινού καλοκαιριού.

Η κ. Αποστολάκη επισήμανε ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε να πάει διακοπές, γεγονός που αναδεικνύει την επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος. «Είναι πιο φθηνό να ταξιδέψει κανείς από την Αγγλία στην Ολλανδία, παρά από την Ίο στη Νάξο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν καεί 4,3 εκατομμύρια στρέμματα, αριθμός που αποτελεί «θλιβερό ρεκόρ». Παρά τα μεγάλα ποσά που διατίθενται για εναέρια μέσα, όπως υπογράμμισε, «λείπει οποιαδήποτε αξιολόγηση αποδοτικότητας, δεν υπάρχει ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο, ούτε χαρτογράφηση των ζωνών μίξης οικισμών, βιομηχανιών και δασών». Παράλληλα, απουσιάζουν ολοκληρωμένα σχέδια εκκένωσης, ενώ οι πόροι εξακολουθούν να κατευθύνονται σε ποσοστό 80% στην καταστολή και μόλις 20% στην πρόληψη. «Οι πυρκαγιές δεν σβήνονται το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «μεθόδευση», καθώς απαγόρευσε στους βουλευτές του να ψηφίσουν για τη διερεύνηση των ευθυνών των κ. Βορίδη και Αυγενάκη. «Αυτός ο εξωθεσμικός κατήφορος μας έκανε πρωτοσέλιδο στο POLITICO και σε άλλα έγκυρα διεθνή μέσα», τόνισε, κάνοντας λόγο για διεθνή διασυρμό της χώρας.