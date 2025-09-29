Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορείαΔιαβάζεται σε 1'
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS για τη νίκη στις εκλογές στη Μολδαβία
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 15:48
Τα συγχαρητήριά του στο φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS για τη νίκη στις εκλογές στη Μολδαβία απέστειλε με ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη» έγραψε στην ανάρτησή του.