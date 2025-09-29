Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS για τη νίκη στις εκλογές στη Μολδαβία

Τα συγχαρητήριά του στο φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS για τη νίκη στις εκλογές στη Μολδαβία απέστειλε με ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη» έγραψε στην ανάρτησή του.