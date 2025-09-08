Μητσοτάκης: Οι μειώσεις τιμών στη χονδρική ρεύματος πρέπει να περνάνε στον καταναλωτή

Δεν είναι απλώς μια απαίτηση, αλλά έχουμε τρόπο να το επιβάλουμε, προειδοποίησε τις ηλεκτρικές εταιρείες από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει την αντιστοίχιση των μεωμένων τιμών ρεύματος χονδρικής με τα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής στη λιανική επισήμανε με έμφαση ο πρωθυπουργός, τόσο στην ομιλία του στη ΔΕΘ, όσο και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου όπου ανέφερε τα εξής:

«Έχουμε κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας. Φέτος οι τιμές χονδρικής τον Αύγουστο ήταν πολύ μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Γιατί έγινε αυτό; Διότι με δική μας επιμονή σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίσαμε ζητήματα διασυνδέσεων έτσι ώστε η Νοτιανατολική Ευρώπη να μην είναι ενεργειακά απομονωμένη από τη Δυτική Ευρώπη και να μην έχει αυτές τις διαφοροποιήσεις.

Καθώς θα μπαίνουν στο ηλεκτρικό σύστημα, χρόνο με το χρόνο, περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώνονται. Και έχουμε την απαίτηση, οι μειωμένες τιμές χονδρικής να περνάνε και στη λιανική. Για το Σεπτέμβριο είδαμε κάποιες καλές ενδείξεις. Αν αυτό συνεχιστεί, έχει καλώς. Αλλά να γνωρίζουν όλοι και οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας και όσοι εμπλέκονται στη χονδρική και στη λιανική, ότι αυτό δεν είναι απλώς μια απαίτηση. Έχουμε τρόπο να το επιβάλουμε και αν χρειαστεί θα το κάνουμε.

Άρα και για την τιμή του ρεύματος, συν το χρόνω, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις, αλλά τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα».

Πρέπει να σημειωθεί ότι τον φετινό παρόμοιο «βηματισμό» των αγορών Βορρά και Νότου επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφερόμενος στην «Ευρώπη δύο ταχυτήτων» που καταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι και αποδίδοντας τη φετινή εξέλιξη στο έργο της Task Force. «Αν δει κανείς τις τιμές χονδρικής του Αυγούστου του 2024 και τις φετινές, η απόσταση έχει συγκλίνει και δεν επαναλήφθηκε το φαινόμενο. Άρα ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, αλλά παραμένουν δομικά προβλήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, είναι σαφές ότι οι διαφορές που υπήρξαν πέρυσι δεν επαναλήφθηκαν φέτος. Αν και η φετινή εξισορρόπηση των τιμών αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, η εκτίμηση του υπουργείου είναι πως αποδίδεται και στην έως τώρα συμβολή των παρεμβάσεων που δρομολόγησε η Δύναμη Κρούσης. Την ίδιο στιγμή, ωστόσο, προφανώς δεν μπορεί κανείς να πει με σαφήνεια τι θα είχε γίνει χωρίς αυτές.

Ένα από τα απτά αποτελέσματα της Task Force (η οποία συστάθηκε με ελληνική πρωτοβουλία) είναι ο καλύτερος συντονισμός για τα προγράμματα συντηρήσεων γραμμών, μονάδων και εφεδρειών. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές χώρες έφεραν πιο μπροστά τη συντήρηση κομβικών διασυνδέσεων ή σταθμών, όπως η Ρουμανία με τα πυρηνικά της ή η Αυστρία με τις διεθνείς γραμμές της, ώστε να είναι όλα «ετοιμοπόλεμα» κατά την αύξηση της ζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντονισμός αυτός είχε ξεκινήσει πριν από την πρώτη σύγκληση της περιφερειακής Ομάδας της Δύναμης Κρούσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου.

Τέλος, «λευκό καπνό» από τη Λευκωσία αναφορικά με τις προθέσεις της για την ηλεκτρική διασύνδεση, αναμένει να λάβει σύντομα η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε από την ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιάστηκε κι αν είχε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα όπως και σχετικά με τον «κατάλληλο χρόνο» για να προχωρήσει το έργο, ο πρωθυπουργός θέλησε να περιγράψει τη μεγάλη εικόνα ενός σημαντικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο.

Εξήγησε ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη γι αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική.

«Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Ταυτόχρονα θέλησε να επισημάνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας σχετικά με τις διασυνδέσεις και αναφέρθηκε στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο.

Εκτίμησε ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.