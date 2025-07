ΝΑΤΟ, Τραμπ και ελληνοτουρκικά – Όσα είπε στην ακρόασή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποψήφια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κατέθσε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης του διορισμού της.

Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας που αποτελούσε το προτελευταίο -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- βήμα προς την Αθήνα που θα ακολουθήσει η επιλεγμένη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Γκίλφοϊλ -προβεβλημένη προσωπικότητα του κινήματος MAGA και πρώην συνεργάτιδα της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ- αναμένεται να λάβει το «πράσινο φως» από την Επιτροπή, ενώ θα ακολουθήσει η έγκρισή της πιθανότατα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να ορκιστεί στη συνέχεια ενώπιον του Αμερικανού προέδρου στο Οβάλ Γραφείο και να αναχωρήσει για την Αθήνα.

Αν όλα εξελιχθούν βάσει χρονοδιαγράμματος, η νέα πρέσβειρα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα προς τα τέλη Αυγούστου ή τον Σεπτέμβριο.

Δέσμευση για ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας

Στην προλογική κατάθεσή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδωσε έμφαση στη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας, υποσχόμενη ενεργή εμπλοκή σε ζητήματα ασφάλειας, επενδύσεων και θρησκευτικής ελευθερίας.

Ευχαρίστησε, δε τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη του, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τα μέλη της Επιτροπής για τη στήριξη και την ευκαιρία που τής δίνουν, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά της, μιλώντας για τις ρίζες της.

Αναφερόμενη στην επαγγελματική πορεία της, σημείωσε ότι ως εισαγγελέας υπήρξε «η φωνή όσων δεν είχαν φωνή» και ότι αυτή η εμπειρία της έδωσε εργαλεία για δύσκολες διαπραγματεύσεις και ανθεκτικότητα. Πρόσθεσε ότι η πολυετής παρουσία της στην τηλεόραση ως νομική αναλύτρια και παρουσιάστρια τής επέτρεψε να καλλιεργήσει την ικανότητα «να υπερασπιστεί την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και να αντιλαμβάνεται τη σημασία των γεγονότων».

«Όλη αυτή η εμπειρία θα διοχετευτεί στην αποστολή μου ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα» υποστήριξε, δηλώνοντας «βαθιά ταπεινότητα» για την τιμή να υπηρετήσει σε μια χώρα που περιέγραψε ως «μήτρα της δημοκρατίας».

«Αν εγκριθεί ο διορισμός μου, δεσμεύομαι να φέρω τη συνολική μου εμπειρία στην υπηρεσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα» είπε, προσθέτοντας ότι η αποστολή αυτή «είναι ευθύνη και τιμή μαζί. Δηλώνω ακούραστη υποστηρίκτρια των αμερικανικών συμφερόντων, σταθερή συνεργάτιδα των Ελλήνων συμμάχων μας και περήφανη εκπρόσωπος του προέδρου και του αμερικανικού λαού».

Associated Press

Άμυνα – Ενέργεια – Οικονομία

Ειδική αναφορά έκανε στις στρατηγικές επενδύσεις της Ελλάδας στην άμυνα, χαρακτηρίζοντάς τις «επένδυση για την κοινή μας ασφάλεια», και μίλησε με έμφαση για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη ως παραδείγματα κοινών συμφερόντων. Εξέφρασε, δε, την προθυμία της να προωθήσει τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, να συνεργαστεί με την ελληνική διασπορά και να υπερασπιστεί τη θρησκευτική ελευθερία ως θεμελιώδη αξία.

Πιο συγκεκριμένα, εξήρε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύπλοκη περιοχή και τόνισε τον αυξανόμενο ρόλο της στο ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να διαθέσει το 5% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες – μια σημαντική επένδυση στη συλλογική ασφάλεια. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών, σημείωσε, κατευθύνεται προς την απόκτηση προηγμένων αμερικανικών αμυντικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών F-35, των ελικοπτέρων Apache και Black Hawk και των σύγχρονων ναυτικών σκαφών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην κοινή πρόταση για τη συμπαραγωγή φρεγατών νέας γενιάς, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ελλάδας στην αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας. Είπε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την αμερικανική βιομηχανία.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τόνισε τη σημασία του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ελλάδας στη Ρεβυθούσα και της νέας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, που συνέβαλαν στον διπλασιασμό των αμερικανικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ελλάδα. Εξέφρασε την πρόθεσή της να προωθήσει τον «κάθετο διάδρομο» διανομής ενέργειας από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τοποθετώντας την Ελλάδα ως βασικό περιφερειακό κόμβο.

Δεσμεύτηκε, επίσης, να στηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου – συμβάλλοντας στην περιφερειακή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια.

Στα της οικονομίας, δήλωσε ότι θα εργαστεί ενεργά για την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, ιδίως στα φαρμακευτικά προϊόντα, τον τουρισμό και τη γεωργία. Εξέφρασε, ακόμη, την πρόθεσή της να ενθαρρύνει τις ελληνικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύοντας σε μια ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή οικονομική σχέση.

Τέλος, στην προλογική ομιλία της τόνισε τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής και της ελληνορθόδοξης κοινότητας στην εμβάθυνση των πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών. Δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τη θρησκευτική ελευθερία και να υποστηρίξει το έργο των ελληνικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Γκίλφοϊλ για ελληνοτουρκικές σχέσεις και… διαπραγματευτή Τραμπ

Στη συνέχεια, η Γκίλφοϊλ απάντησε σε ερωτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, όπου επανέλαβε τη δέσμευσή της να προωθήσει τους στόχους της διοίκησης Τραμπ και να ενισχύσει τη συνεργασία σε ΝΑΤΟ, ενέργεια και άμυνα.

Μιλώντας για τις ελληνοτουρικές σχέσεις, μετά από σχετική ερώτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ, επεσήμανε ότι πρόκειται για «σημαντικό ζήτημα» και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι «ο καλύτερος διαπραγματευτής» για την εξεύρεση τρόπων ειρηνικής επίλυσης των διαφορών στην περιοχή.

Στα ελληνοτουρκικά επέμενε και ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις, με την υποψήφια πρέσβειρα να σημειώνει ότι η δική της προσέγγιση θα εστιάσει στη σταθερότητα και την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών στην περιοχή. Ο Ρις επεσήμανε ότι η Γερουσία θα συνεχίσει να μπλοκάρει την πώληση F-35 στην Τουρκία, ενώ η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι συνεργάζεται στενά με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τζεφ Μπέρεκ και είχε καλή συνεργασία και με τον πρώην πρέσβη στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνη.

Υπενθύμισε, δε, ότι η Τουρκία έχει επιλέξει να προχωρήσει με τη Ρωσία σε συστήματα S-300, κάτι που -όπως είπε- εγείρει σοβαρά ζητήματα ευθυγράμμισης με τη στρατηγική του ΝΑΤΟ. «Οι σύμμαχοί μας πρέπει να συντονίζονται με τις ανάγκες της Συμμαχίας» τόνισε.

Ερωτηθείσα για τις τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και για την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, επέλεξε να απαντήσει με αναφορά στον σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της συμμαχίας. «Ως πρώην εισαγγελέας, είχα πάντα βαθύ σεβασμό στο κράτος δικαίου» τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις των ΗΠΑ σταθμίζονται με όσα υποστηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι ΗΠΑ ενεργούν με βάση τα συμφέροντά τους και ταυτόχρονα στέλνουν σαφές μήνυμα διεθνώς.

«Οφείλουμε να φροντίζουμε τους συμμάχους μας και να το δείχνουμε στην πράξη. Πρέπει να τιμάται όποιος έχει αποδείξει ότι είναι ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος» πρόσθεσε.

Σχετικά με τη συνεργασία του σχήματος «3+1» (Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠΑ), τη χαρακτήρισε «μια σχέση στρατηγικών εταίρων που ενισχύθηκε κατά την προεδρία Τραμπ» και δήλωσε ότι θα εργαστεί ώστε αυτή η συνεργασία να παραμείνει ισχυρή.

Ολόκληρη η συνεδρίαση της Επιτροπής

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ είναι Αμερικανίδα πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες. Υπηρέτησε ως σύμβουλος και ηγήθηκε του τμήματος συγκέντρωσης χρημάτων της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία το 2020, ενώ στο ευρύ κοινό των ΗΠΑ είναι γνωστή ως τηλεοπτική προσωπικότητα.

Γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 9 Μαρτίου 1969. Η μητέρα της ήταν Πορτορικανή, ενώ ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Ανατράφηκε ως καθολική. Μεγάλωσε στη συνοικία Μίσιον του Σαν Φρανσίσκο και στο Γουέστλεϊκ, στο Ντέιλι Σίτι.

Η Γκίλφοϊλ αποφοίτησε από το Λύκειο Mercy στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις.

Έλαβε το πτυχίο της στη Νομική από το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο το 1994. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της, εργάστηκε ως ασκούμενη στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, εργάστηκε ως μοντέλο συμμετέχοντας σε διαφημιστικές καμπάνιες για τοπικά πολυκαταστήματα.

Συνέχισε τις σπουδές της στο Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, όπου δημοσίευσε έρευνα για τα διεθνή δικαιώματα των παιδιών και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Associated Press

Μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή, η Γκίλφοϊλ εργάστηκε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο έως το 1996. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως εισαγγελέας στην κομητεία του Λος Άντζελες, ειδικευόμενη σε υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το 2000, επέστρεψε στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου προσελήφθη από τον νεοεκλεγέντα εισαγγελέα της πόλης, Λούις Ρενέ.

Το 2004, η Γκίλφοϊλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στην εκπομπή Both Sides του Court TV, όπου συζητούσε νομικά ζητήματα. Εργάστηκε επίσης ως νομική αναλύτρια στο Anderson Cooper 360°.

Το 2006, εντάχθηκε στο Fox News ως συμπαρουσιάστρια του The Lineup, το οποίο όμως είχε σύντομη «ζωή». Παρέμεινε στο Fox News ως νομική αναλύτρια και άρχισε να συμπαρουσιάζει την εκπομπή The Five το 2011. Η έντονη προσωπικότητά της και οι συντηρητικές πολιτικές της απόψεις την κατέστησαν άκρως δημοφιλή στο κοινό του Fox News.

Το 2018, παραιτήθηκε από το Fox News μετά από ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, οι οποίοι περιλάμβαναν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δεν της ασκήθηκε ποτέ δίωξη.

Η Γκίλφοϊλ άρχισε να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική σκηνή το 2018, δουλεύοντας για την οργάνωση America First Policies, η οποία υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 2020, έγινε κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ, αναλαμβάνοντας το τμήμα συγκέντρωσης χρημάτων και συμμετέχοντας σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις.