Νέα Αριστερά για ηλεκτρική διασύνδεση: Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση για τις νέες εξελίξεις που προέκυψαν στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με την Κύπρο.

“Η αποκάλυψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης” τονίζει η Νέα Αριστερά.

Τα ερωτήματα που διατυπώνει η Πατησίων:

•Γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση για την έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

•Ποιο ποσό έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα για το έργο και με ποιες διαδικασίες;

•Πώς προχώρησε το έργο, όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί η βιωσιμότητά του από το Υπουργικό Συμβουλίο της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι μιλάμε για ένα έργο που παρουσιάστηκε ως «στρατηγικής σημασίας» αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Οι πολίτες στην Ελλάδα και την Κύπρο δικαιούνται πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.