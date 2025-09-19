Νέα Αριστερά: Σε κίνδυνο οι αγροτικές επιδοτήσεις μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στο σχέδιο δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας ότι οι πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων κινδυνεύουν να ανασταλούν αν δεν κατατεθεί νέο σχέδιο έως τις 2 Οκτωβρίου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην Ελλάδα διορία έως τις 2 Οκτωβρίου για νέο σχέδιο δράσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ -όπως αποκαλύπτει το Politico- διαφορετικά παγώνουν οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως επισημαίνει, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απορρίψει το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως ανεπαρκές» και «αν δεν υπάρξει άμεσα τροποποιημένο και ενισχυμένο σχέδιο, οι πληρωμές θα ανασταλούν».

«Γι’ αυτό καλά θα κάνουν να σταματήσουν να ψεύδονται και να κοροϊδεύουν τους αγρότες: τα όποια χρήματα και όποτε ανακτηθούν θα επιστραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι αγρότες που είδαν τις επιδοτήσεις τους τα προηγούμενα χρόνια να μειώνονται ή να μηδενίζονται, δεν θα πάρουν τίποτα πίσω», σχολιάζει η Νέα Αριστερά και προσθέτει:

«Και δυστυχώς δεν ψεύδονται μόνο τώρα. Εδώ και τρεις ολόκληρους μήνες, ο κ. Τσιάρας αρνείται να απαντήσει σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς με θέμα: “Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια του Σχεδίου Δράσης για την ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ”»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει επιτέλους να δώσει καθαρές απαντήσεις. Οφείλει να εξηγήσει πώς σκοπεύει να προστατεύσει τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα από το χάος που η ίδια δημιούργησε. Γιατί χωρίς διαφάνεια και πραγματική στήριξη, η ελληνική ύπαιθρος κινδυνεύει να καταρρεύσει κάτω από το βάρος της διαφθοράς της ΝΔ», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.