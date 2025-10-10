Νέα κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον Βορίδη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πόλεμος δηλώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Βορίδη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, για τον Παύλο Μαρινάκη, τον Μάκη Βορίδη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε «τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για “αποκλειστική ευθύνη“».

Απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για “διαρκή χρήση μεθόδων κοπτοραπτικής και διαστρέβλωσης της αλήθειας από το ΠΑΣΟΚ”.

“Τελευταίο δείγμα χρήσης “κοπτοραπτικής” ήταν η σημερινή συνέντευξη του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου ισχυρίστηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως “ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη”, κάτι που δεν ειπώθηκε ποτέ από τον κ. Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς εν γνώσει του διαστρέβλωσε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη συμπληρώνοντας ότι “μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη”» προσθέτουν οι ίδιες πηγές και παραθέτουν τα σχετικά αποσπάσματα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπογραμμίζοντας πως προκύπτει ότι ουδέποτε ο κ. Μαρινάκης μίλησε για πολιτική ευθύνη του κ. Βορίδη.

“Παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠΑΣΟΚ” καταλήγουν κυβερνητικές πηγές.

Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα:

«Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν γίναμε σοφότεροι. Το μόνο το οποίο επιβεβαίωσε και η κατάθεση του κ. Βάρρα, μεταξύ όλων των άλλων καταθέσεων που περίμενε και η αντιπολίτευση “στη γωνία” για να εργαλειοποιήσει, είναι ότι και ο κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία-διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση, χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, η οποία δεν προέκυπτε από κανένα απολύτως στοιχείο».

«Τώρα, ως προς την ευθύνη του κ. Βορίδη, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν, ήδη, νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, που προϋπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω ξεπερνάει τον κ. Βορίδη και έχει να κάνει συνολικά με την ύπαρξη και τη συνέχιση τήρησης της τεχνικής λύσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και “κληρονόμησε” ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ναι, ήμουν σαφής και νομίζω ήταν σαφής και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια τα δεδομένα, όσο κι αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να τα διαστρεβλώσει».

ΠΑΣΟΚ: “Τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα”

“Να ζυγίσουν …πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κ. Βορίδη και να μας ενημερώσουν” απάντησε το ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ:

Ο κ. Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε όπως και οι «πηγές» πιστοποιούν: «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και “κληρονόμησε” ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

Αφού δεν είχε, λοιπόν, την αποκλειστική πολιτική ευθύνη, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι «πηγές» της κυβέρνησης να ζυγίσουν …πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κ. Βορίδη και να μας ενημερώσουν.

Ο κ. Μαρινάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές «πηγές» τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!

Και επί τη ευκαιρία:

Ο κ. Μητσοτάκης με ποιον συμφωνεί για τα τεκταινόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Με τον πρώην υπουργό του που κάλυψε από τις ποινικές ευθύνες ή με τον σύμβουλό του;

Αλήθεια, πέντε ολόκληρα χρόνια στο Μαξίμου δεν ήπιαν με τον κ. Βάρρα έναν καφέ για να συζητήσουν τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιες παρανομίες «ξεκάρφωνε»;