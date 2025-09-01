Ο Δούκας καταγγέλλει το Υπουργείο Τουρισμού και την κυβέρνηση

Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι βάζει εμπόδια στο έργο του με κάθε αφορμή.

Κυβερνητικό μέτωπο κατά του Δήμου της Αθήνας συνεχίζει να καταγγέλλει ο Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αθηναίων δημοσιεύει επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού (που υπογράφει η αρμόδια Υπουργός Ολγα Κεφαλογιάννη) με την οποία εκφράζεται προβληματισμός για τα γκράφιτι που υπάρχουν στους τοίχους της πόλης κατά του Ισραήλ.

Ο κ. Δούκας αναλυτικά τόνισε:

Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.

Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που “γυρίζει”.

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας.