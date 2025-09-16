Ο Μητσοτάκης τείνει “κλάδον ελαίας” στην Εκκλησία Κρήτης – Τι συζήτησε με τον Ευγένιο

Σε “θερμό κλίμα” η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο στο Μαξίμου. Η τροπολογία για το αμετάθετο και το ενδιαφέρον του Μελχισεδέκ της “Μαφίας της Κρήτης” για το μητροπολιτικό θρόνο Κυδωνίας.

Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Μαξίμου: “Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.”

Η συνάντηση πραγματοποιείται με φόντο τις αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης και την φερόμενη εμπλοκή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, ο οποίος εμφανιζόταν ως ενδιαφερόμενος να εκλεγεί Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μετά την εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Δαμασκηνού, τον περασμένο Απρίλιο, η κυβέρνηση είχε φέρει τροπολογία για το λεγόμενο “αμετάθετο”. Με την τροπολογία αυτή απαγορευόταν ειδικότερα να μετακινηθεί εν ενεργεία Μητροπολίτης σε άλλη Μητρόπολη της Κρήτης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος φέρεται να επιθυμούσε να μετακινηθεί στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο νυν Μητροπολίτης Κισσάμου Αμφιλόχιος, κάτι με το οποίο φέρεται να διαφωνούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης μάλιστα με επιστολή προς τον πρωθυπουργό τον Ιούλιο εξέφραζε την αντίθεση της στην τροπολογία για το αμετάθετο ζητώντας συνάντηση με τον κ.Μητσοτάκη. Η οποία και πραγματοποιήθηκε σήμερα με στόχο να αντιμετωπιστεί η ένταση στις σχέσεις της κυβέρνησης με την Εκκλησία της Κρήτης.