Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας την Πέμπτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφτεί τις περιοχές της Αχαΐα που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά της Αχαΐας θα επισκεφθεί την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος σταθμός του κ. Ανδρουλάκη η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Στις 13.00 θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας (οδός Ναυαρίνου) και στις 14.00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14.30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας (πρώην δημαρχείο Ωλενίας).